Il leur a fallu du temps pour se lancer en 2021, mais Liverpool, champion en titre de la Premier League, a marqué son retour en forme avec une victoire complète 3-1 à l’extérieur contre West Ham dimanche.

Aller à: Rooney, Giroud, Bruno parmi les meilleurs buts de contre-attaque

Après avoir été à sec pendant les 483 premières minutes sur le terrain de la nouvelle année, les Reds ont porté leur total à six buts en deux matchs, après une impressionnante humiliation 3-1 de Tottenham Hotspur jeudi dernier. Ces deux victoires successives à Londres en l’espace de quatre jours ont propulsé l’équipe de Jurgen Klopp dans la course au titre, remontant à la troisième place du tableau – à seulement quatre points de Manchester City au sommet.

2 Liés

Mohamed Salah a marqué deux fois contre les Hammers de haut vol, devenant le premier joueur de Liverpool depuis Ian Rush en 1984-85 à marquer 20 buts ou plus pendant quatre saisons consécutives. L’attaquant égyptien a ouvert le score avec un effort de curling soigné après avoir sauté dans la surface de réparation à la 57e minute, mais son deuxième but de l’après-midi est celui qui vivra sans doute plus longtemps dans la mémoire.

Cela a commencé avec les Hammers lançant un corner dans la surface de réparation de Liverpool à la recherche d’un égaliseur et s’est terminé 14 secondes plus tard avec Salah poussant délicatement le ballon devant Lukasz Fabianski à l’extrémité opposée du terrain. En effet, du dégagement de la tête d’Andy Robertson au score de Salah, seulement six touches cliniques ont porté le ballon sur toute la longueur du terrain et dans le but de West Ham.

, ! 🔥 Un but d’échappée de , terminé dans un style incroyable par @MoSalah 😱👏 pic.twitter.com/FVIk8o9ozF – Liverpool FC (@LFC) 31 janvier 2021

Alors que la recherche de Trent Alexander-Arnold sur l’aile gauche était excellente en soi, elle a été rapidement éclipsée par le magnifique premier croisement de Xherdan Shaqiri sur l’orteil de Salah, ce qui a laissé le monde de l’observation décalé avec le niveau de compétence affiché. de toutes les personnes impliquées.

Le col de Trent

Le laissez-passer de Shaqiri

La finition de Salah WOW 🤯 pic.twitter.com/XzuyLWCv7E – ESPN FC (@ESPNFC) 31 janvier 2021

Ce n’est pas la première fois que Liverpool déchire les Hammers sur son propre terrain avec un but de contre-attaque dynamique pour Salah. En novembre 2017, c’est Sadio Mane qui a mené la charge éclair avant de donner une chance à son partenaire d’attaque. Après que Salah ait lancé le bal avec style, les Reds ont remporté la victoire 4-1 ce jour-là.

🏁🏎 De la défense à l’attaque en un clin d’œil à la @LondonStadium 🤤 #CatchMoIfYouCan 👑 pic.twitter.com/Z0sVmb5eyL – Liverpool FC (@LFC) 1 février 2021

Seules deux équipes ont marqué plus de buts en contre-attaque que Liverpool (4) cette saison, Manchester United et Leeds United ayant tous deux marqué 5 respectivement en 2020-2021. Les Reds ont dominé le tableau des buts de la contre-attaque la saison dernière avec 11 au total sur le point de remporter le titre, deux de plus que Leicester City (9) à la deuxième place sur la liste 2019-20. Le reste du podium a été rempli par Chelsea (8) et Tottenham (8) qui ont tous deux terminé en troisième.

En ce qui concerne le décompte de tous les temps (depuis le début de la Premier League en 1992-93), Liverpool a marqué 70 buts en contre-attaque au total. Seuls Manchester United (72), Manchester City (79) et Tottenham (81) ont marqué plus.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Il y a peu de meilleures vues dans le football qu’une charge de cavalerie d’une contre-attaque balayant le terrain. Voici quelques-uns des meilleurs que la Premier League ait vus.

United a balayé les Seagulls avec Fernandes marquant deux fois la nuit, le deuxième étant une échappée classique qui a vu cinq touches rapides porter le ballon d’une surface de réparation à l’autre avant que le milieu de terrain portugais ne vole à la maison.





Leicester, dirigé par le talon aiguille Jamie Vardy, a transformé la contre-attaque en un tel art qu’elle les a propulsés au titre de Premier League en 2015-16. Alors que Vardy est souvent celui qui apporte la touche finale, il est devenu le fournisseur de Perez ici et l’Espagnol a appliqué la finition simple à une attaque dévastatrice.

Un but classique de « Wengerball » qui a vu les Gunners traverser les défenseurs en retraite de Palace avec une variété de films soyeux avant que Giroud ne rentre à la maison avec une volée spontanée de la roue arrière du scorpion. Bizarrement, le chef-d’œuvre du Français n’a pas été jugé assez bon pour être nommé But du mois de Premier League à l’époque, mais il a ensuite remporté le prix Puskas 2017.

Un autre classique d’Arsenal, datant cette fois de la nuit fatidique au cours de laquelle tout Anfield s’est incliné devant un petit ailier. Arshavin a marqué quatre buts dans un match nul 4-4. Le dernier des buts du Russe était une beauté d’une contre-attaque qui est survenue quelques secondes à peine après un corner de Liverpool. Personne n’avait l’air plus surpris que lui.





Le formidable axe Rooney-Ronaldo était en plein essor lorsqu’ils se sont associés pour décimer Bolton à Old Trafford. Ce dernier a ramassé le ballon dans sa propre surface de 18 verges, a échangé un joli un-deux avec sa cohorte, puis a rendu la faveur à Rooney pour pousser le ballon devant le gardien de but.