Le but de Pablo Fornals rapporte trois points à West Ham à Aston Villa; Wolves, Newcastle partage le butin

Pablo Fornals a frappé un vainqueur tardif alors que le club en difficulté de West Ham United a récolté ses trois premiers points de la saison de Premier League contre Aston Villa à Villa Park dimanche.

Le milieu de terrain espagnol a vu son tir dévié bondir sur le gardien Emiliano Martinez pour assurer les trois points contre Aston Villa avec 15 minutes à jouer et frapper pour le troisième match consécutif contre les adversaires de dimanche.

L’effort refusé d’Ezri Konsa en première mi-temps a été le plus proche du but, mais West Ham a tenu bon pour conserver une victoire importante, sa cinquième consécutive contre Villa. Leurs trois premiers points de la saison amènent les Hammers à la 16e place en quatre matches. Ashton Villa a également trois points et est placé au-dessus d’eux dans le tableau.

Les Hammers chercheront maintenant à s’appuyer sur une performance de combat dans les West Midlands, alors qu’ils remportent leur première victoire de la saison de Premier League dans deux prochains derbies londoniens contre Tottenham Hotspur et Chelsea.

Ce n’était pas le plus beau match à Villa Park, car West Ham a dû creuser profondément pour remporter une victoire contre une Aston Villa en difficulté, selon un rapport publié sur le site officiel des Hammers.

Avec les Hammers commençant dans un dos-cinq, Emerson Palmieri a été déployé à l’arrière gauche lors de son premier départ Claret et Blue. L’international italien a commencé devant le défenseur central gauche Aaron Cresswell, qui a bien fait de diffuser une contre-attaque précoce de Villa avec une bonne interception.

Gianluca Scamacca a également montré quelques touches soignées lors de ses débuts en Premier League, tandis que Jarrod Bowen a failli être retrouvé lorsqu’une passe fouettée de Pablo Fornals a été découpée par Calum Chambers.

Newcastle Hold Wolves

Newcastle United a poursuivi son début invaincu de sa campagne 2022/23 avec un match nul 1-1 avec Wolverhampton Wanderers grâce à la superbe frappe d’Allan Saint-Maximin dimanche.

Newcastle a eu plus de ballon et plus de tirs au but, mais a traîné devant la frappe nette de Ruben Neves avant le temps d’arrêt. Mais ensuite, de nulle part, Saint-Maximin a envoyé une glorieuse volée de 20 mètres devant le gardien Jose Sa pour priver l’équipe locale de ce qui aurait été sa première victoire de la saison.

Avec la nouvelle signature Alexander Isak inéligible et Callum Wilson et Bruno Guimaraes blessés, Sean Longstaff a fait sa 100e apparition pour son club d’enfance tandis que Chris Wood a commencé après avoir marqué à Tranmere en milieu de semaine.

La première chance du match est tombée sur Wood à la quatrième minute, lorsque Joelinton s’est glissé pour pousser le ballon vers l’international néo-zélandais, mais il a été forcé par Sa et a vu son tir bloqué par le gardien de but.

Trois minutes plus tard, un excellent travail sur la droite de Goncalo Guedes a offert une opportunité à Pedro Neto, mais il a poussé avec le ballon tombant sur le toit du filet, selon un rapport sur le site Web du club.

Newcastle a estimé qu’ils auraient dû recevoir un coup de pied à la 12e minute car Longstaff avait clairement sa chemise tirée dans la surface, mais le jeu a continué et Joe Willock a finalement poignardé large. Puis peu de temps après, Longstaff a eu un effort puissant bloqué par Neves.

L’équipe locale a résisté à une pression soutenue de United avant de commencer à se menacer, Matheus Nunes envoyant une tête franche horriblement hors cible avant que Jiminez ne se rapproche deux fois.

