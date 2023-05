Le but de Man City ne devrait pas tenir, selon Ancelotti de Madrid

Carlo Ancelotti a critiqué l’arbitre Artur Soares Dias après le match nul 1-1 du Real Madrid contre Manchester City lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions mardi, affirmant que l’égalisation de City n’aurait pas dû tenir.

Kevin De Bruyne a égalisé pour City à la 67e minute au Santiago Bernabeu – après que Vinicius Junior ait mis Madrid devant avec un but magnifique en première mi-temps – pour laisser le match nul avant le match retour au stade Etihad le 17 mai. .

– Kirkland : Haaland tenu en échec lors du premier test madrilène

L’entraîneur italien a déclaré avoir vu des images télévisées montrant que le ballon était sorti du jeu près de la ligne de touche, quelques secondes avant le but de De Bruyne.

« Il ressemblait [the ball] était sorti », a déclaré Ancelotti à Movistar. « Et avant cela, il y avait un coin qui [the referee] n’a pas donné. L’arbitre n’était pas très attentif. Il m’a donné un carton jaune et j’ai dit : ‘Donnez-leur sur le terrain, pas en dehors !’

« C’était sorti. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est la technologie », a ajouté Ancelotti lors de sa conférence de presse d’après-match. « Cela me surprend. Ce sont de petits détails, mais l’arbitre n’était pas attentif. Les joueurs méritaient plus de cartons sur le terrain, pas [me] hors du terrain. »

Le match est une répétition de la demi-finale de la Ligue des champions de l’année dernière, qui a vu Madrid progresser 6-5 au total après un retour spectaculaire 3-1 au match retour au Bernabeu.

« [The feeling] c’est bien », a déclaré Ancelotti après le match de mardi. « Nous avons concouru, nous nous sommes battus et nous méritions peut-être de gagner. Ce fut un bon match. Le résultat ne nous donne pas notre récompense, mais cette égalité sera égale jusqu’à la dernière minute. »

L’entraîneur de la ville, Pep Guardiola, a déclaré que son équipe n’avait pas pu profiter de son contrôle du match en première mi-temps et qu’il espérait peaufiner sa tactique avant le match retour.

« C’est du football », a déclaré Guardiola, interrogé sur l’échec de City à marquer plus tôt. « C’est le Real Madrid. Je n’ai pas été surpris. Nous devrons voir comment nous pouvons trouver un équilibre, si nous pouvons attaquer un peu.

« [David] Alaba et [Antonio] Rudiger était si proche d’Erling [Haaland]. Les espaces entre les défenseurs centraux et les arrières latéraux étaient occupés; il n’a pas été facile de trouver de la place pour Erling. On va essayer de faire des changements, de jouer avec un peu plus de rythme. »