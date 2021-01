La Premier League a changé l’interprétation de la loi du hors-jeu à la suite du premier but controversé de Manchester City contre Aston Villa la semaine dernière.

Rodri, porteur de ballon depuis une position de hors-jeu claire, a remporté le ballon à Tyrone Mings avant de préparer Bernardo Silva pour marquer. Il est arrivé à un moment crucial du match, avec un score de 0-0 à la 79e minute, et City a continué à gagner 2-0.

2 Liés

Mais maintenant, la Premier League a admis qu’autoriser un but dans de telles circonstances n’est pas dans l’esprit du jeu comme la loi le voulait.

La Premier League avait déclaré après le match que « Rodri n’avait pas pris un avantage, il n’a pas commis d’infraction de hors-jeu et le jeu devrait être autorisé à continuer. Rodri a légitimement pris possession du ballon de Mings, commençant l’attaque qui a abouti au but. . «

Autoriser l’objectif, une décision qui a été confirmée par le VAR, a provoqué un débat et une discussion importants et a conduit Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), l’organisme qui contrôle les arbitres de la Premier League, à demander des éclaircissements aux législateurs, The International Football Conseil d’association (IFAB) et UEFA.

Un communiqué de Premier League publié mardi a déclaré que « l’esprit et l’intention de la loi se reflètent le mieux dans la prise de décision à venir », ce qui signifie que la manière dont un joueur s’implique dans le match depuis une position de hors-jeu est la plus importante.

Rodri était clairement hors-jeu lorsque le ballon a été joué vers l’avant. première ligue

L’IFAB a proposé que «lorsqu’un joueur en position de hors-jeu affecte immédiatement un adversaire qui a délibérément joué le ballon, les officiels du match doivent donner la priorité à défier un adversaire pour le ballon, et donc à l’infraction de hors-jeu consistant à ‘interférer avec un adversaire en ayant un impact sur la capacité de l’adversaire à jouer le ballon «devrait être pénalisé».

Cela signifie qu’en défiant Mings pour le ballon, Rodri aurait dû être mis hors-jeu et un autre incident similaire serait pénalisé à l’avenir.

La Premier League a confirmé qu’il était correct d’autoriser le premier but d’Aston Villa contre Newcastle United samedi, lorsque le dégagement malencontreux de Fabian Schar a joué le ballon à Ollie Watkins pour marquer.

C’est la deuxième fois que la Premier League doit assouplir l’interprétation de la loi a après une rafale de décisions de handball en début de saison.