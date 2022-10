Le but de Lionel Messi établit la marque de la Ligue des champions contre la 40e équipe

Lionel Messi continue de franchir des caps à l’âge de 35 ans. Pedro Fiaza/NurPhoto via Getty Images

Le Paris Saint-Germain a maintenu son départ invaincu de la phase de groupes de la Ligue des champions 2022-23 grâce à un match nul 1-1 contre Benfica mercredi soir – une nuit où Lionel Messi a de nouveau écrit son nom dans le livre des records de la compétition.

Le maestro argentin a ouvert le score à l’Estadio da Luz avec un bel effort de curling qui l’a vu devenez le premier joueur à marquer contre 40 équipes différentes en Ligue des champions.

Messi s’est accroché à une passe décisive de Neymar pour plier un premier effort exquis devant le gardien de Benfica Odysseas Vlachodimos de 20 mètres pour marquer de l’extérieur de la surface pour la 12e fois de sa carrière en Ligue des champions. Inégalé comme jamais, aucun joueur n’a trouvé le filet à distance plus souvent au cours de la dernière décennie.

Comme si son talent avait jamais été mis en doute, le joueur de 35 ans est sur une séquence de six matchs consécutifs pour le club et le pays qui représente sa meilleure forme devant le but depuis la saison 2018-19. Il retrouve son meilleur niveau et, avec 127 buts en Ligue des champions à son actif, il est également à portée de main du record de Cristiano Ronaldo en compétition de 141 buts.

Benfica est devenu le 40e club ajouté à la longue liste des adversaires vaincus de Messi en Ligue des champions – moins d’un mois après que l’équipe israélienne du Maccabi Haifa soit devenue le 39e lorsqu’il a marqué contre eux lors d’une victoire 3-1 à la mi-septembre. Ce but a vu Messi dépasser son éternel partenaire d’entraînement Ronaldo, les Portugais ayant marqué contre 38 clubs différents en Ligue des champions dans l’état actuel des choses.

Meilleurs buteurs de la Ligue des champions contre différents clubs

1.Lionel Messi: 40 massues

2. Cristiano Ronaldo: 38 clubs

3. Karim Benzema: 34 clubs

4. Raúl González: 33 clubs

5. Robert Lewandowski: 31 clubs

6. Zlatan Ibrahimovic: 29 clubs

7. Thomas Muller: 29 clubs

8. Ruud van Nistelrooy: 25 massues

9. Thierry Henry : 24 massues

10. Sergio Agüero: 24 clubs

Depuis que l’UEFA Champions League a été inaugurée en tant que compétition en 1992-93, 100 clubs différents de toute l’Europe ont participé et Messi a maintenant marqué contre 40 % d’entre eux.

Aucun club n’a ressenti sa colère tout comme Arsenal, qui lui a concédé plus de buts que n’importe quelle autre équipe. Il a neuf buts en six matchs contre les Gunners en Europe – dont quatre en un match en 2010 – une virée prolifique à un seul adversaire qui consiste en un but toutes les 59 minutes et 40 secondes.

Le Bayer Leverkusen a remporté le plus gros coup sûr en un seul match jusqu’à présent, lorsque Messi a marqué cinq buts en un match contre les Allemands déconcertés pour inspirer Barcelone à une victoire complète 7-1 en mars 2012.

Lionel Messi adore jouer contre Arsenal. Photo AP/Frank Augstein

Arsenal: 9 buts en 6 matchs (537 minutes au total)

celtique: 8 buts en 6 matchs (488 min)

AC Milan: 8 buts en 8 matchs (720 min)

Bayer Leverkusen: 7 buts en 3 matchs (270 min)

Manchester City: 7 buts en 8 matchs (720 min)

Ajax: 6 buts en 3 matchs (247 min)

Paris Saint Germain: 6 buts en 10 matchs (794 min)

Lyon: 5 buts en 6 matchs (538 min)

Bayern Munichh : 4 buts en 6 matchs (540 min)

Manchester United: 4 buts en 6 matchs (512 min)

Messi n’a marqué qu’un seul but en Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, le Borussia Mönchengladbach, Ferencvaros, le Maccabi Haïfa, Naples, l’Olympiakos, les Rangers, le Slavia Prague, le Sporting CP, le Werder Brême et Benfica, le dernier ajout à sa liste noire.

Il a affronté un total de 44 clubs différents de 19 pays différents dans la compétition d’élite européenne et jusqu’à présent, il n’a réussi à marquer que contre quatre d’entre eux : l’Atletico Madrid, l’Inter Milan, le Rubin Kazan et l’Udinese.

Avec l’Atletico et l’Inter participant tous deux à la compétition de cette année, il est parfaitement plausible qu’il puisse étendre encore plus son incroyable record en Ligue des champions avant la fin de la saison 2022-23.