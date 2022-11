Le but de l’Angleterre du tournoi ? Marcus Rashford marque un superbe but contre le Pays de Galles lors de la Coupe du monde 2022

Marcus Rashford vient de marquer ce qui pourrait être le meilleur but de l’Angleterre à ce jour lors de la Coupe du monde 2022.

L’attaquant est en pleine forme, ayant marqué trois buts en trois matchs dans le groupe B jusqu’à présent et prouvant que le manager Gareth Southgate avait raison de le choisir devant Raheem Sterling pour le choc contre le Pays de Galles.

Le deuxième but marqué par Rashford était également une pêche, le gardien de but muscade Danny Ward après un joli mouvement d’équipe.

Enjambement, pied gauche, 3-0 !! Marcus Rashford vole la vedette29 novembre 2022 Voir plus

Après une première mi-temps épouvantable au cours de laquelle très peu de choses importantes se sont produites – enfin, à part une course étrange et fringante de Harry Maguire – Rashford a ouvert le score quelques minutes après la mi-temps. L’attaquant de Manchester United a tiré un coup franc sur le gardien Ward – pour Wayne Hennessey suspendu suite à son carton rouge contre l’Iran – en récompense de la foi de son manager pour l’avoir inclus.

Les choses sont allées de mal en pis quelques instants plus tard pour le Pays de Galles, qui a perdu le talismanique Gareth Bale à la mi-temps sur blessure. Un autre joueur qui avait mérité un départ après les clameurs des fans et des experts Phil Foden a réussi à se faufiler à travers la ligne de fond galloise et à rencontrer un centre de Harry Kane, pour faire 2-0 . Le Pays de Galles a dû chasser le match afin de garder le moindre espoir de passer au tour suivant, tandis que l’Angleterre a apporté des changements radicaux à une équipe gagnante.

Southgate a fait venir Trent Alexander-Arnold, Kalvin Phillips, Callum Wilson et Kieran Trippier – les deux premiers pour leurs premières minutes du tournoi. L’Angleterre semble désormais prête pour un prochain tour contre le Sénégal, deuxième du groupe A.