Le but de la fin de Gomez donne la victoire aux États-Unis lors de l’ouverture de la Coupe du monde U20

L’équipe des États-Unis U20 a commencé sa campagne de Coupe du monde avec une victoire spectaculaire contre l’Équateur.

La Tricolore a mieux joué en première mi-temps, tandis que les Américains se sont installés pour dominer essentiellement la deuxième période. Jonathan Gomez a finalement attrapé le vainqueur dans le temps additionnel pour remporter les trois points.

Les Yanks cherchent à améliorer leurs récents résultats en Coupe du monde U20. Ils n’ont franchi le stade des quarts de finale qu’une seule fois depuis 1981.

L’équipe a terminé quatrième de la compétition de 1989 en Arabie saoudite. Cade Cowell, sans doute le meilleur joueur actuel de l’équipe, a raté le match contre l’Équateur samedi en raison d’une suspension.

Début décousu par les deux équipes

Le match de samedi a commencé un peu décousu avec les deux équipes volant dans des tacles dans les 10 premières minutes. Cela a été souligné par le défenseur central américain Brandan Craig qui a été averti par l’arbitre du match pour un tacle difficile au milieu du terrain.

Obed Vargas a eu la première chance significative de l’équipe américaine au but à la 22e minute. Le milieu de terrain des Sounders de Seattle s’est échappé dans la surface de réparation équatorienne et a envoyé une frappe puissante vers le but. Cependant, Gilmar Napa a fait le gros arrêt pour empêcher Vargas.

L’Équateur a ensuite eu deux ou trois occasions décentes dans l’autre sens mais n’a pas pu trouver la balle finale pour créer des ravages pour les Américains.

Malgré les occasions des deux côtés, le match est entré dans la pause de la mi-temps sans but. L’Equateur a sans aucun doute eu plus d’opportunités dans la période d’ouverture.

Alors que les Américains encaissaient quelques frappes de loin, le tir de Vargas était leur meilleure chance d’ouvrir le score.

Néanmoins, les Etats-Unis ont mis une pression plus régulière sur leurs adversaires en début de seconde période.

Plusieurs tirs à longue distance et de dangereuses opportunités de corner ont gardé le ballon dans la surface de réparation de l’Équateur. L’arrière gauche Caleb Wiley et le milieu de terrain offensif Diego Luna ont eu les meilleures chances de marquer au cours des 15 premières minutes de la deuxième période.

Luna a envoyé son tir juste à côté du poteau après que la tentative de dégagement du gardien équatorien ait frappé le visage de ses coéquipiers.

Le hurleur de Gomez remporte le match pour les Américains

Les remplaçants en seconde période Darren Yapi et Jonathan Gomez ont également vu leurs tirs bien sauvés par Napa en seconde période du match. Cependant, dans le temps additionnel, Gomez a finalement mis son équipe en tête avec une frappe glorieuse.

Le défenseur de la Real Sociedad a contrôlé le ballon en haut de la surface et a envoyé un tir vicieux en passant une Napa plongeante au fond des filets.

L’équipe américaine affrontera les Fidji mardi lors de leur deuxième match du groupe B. L’Équateur, quant à lui, devrait affronter la Slovaquie le même jour.

Crédit photo : IMAGO / Dean Pictures