Le but de Kane à Old Trafford amplifie l’incertitude de son club

Marcus Rashford à Luke Shaw à Harry Kane, but. C’est la combinaison qui a mis l’Angleterre sur la voie d’un commandement 7-0 raclée de Macédoine du Nord à Old Trafford lors du match de qualification de l’Euro 2024 lundi soir, mais c’était aussi un aperçu de l’avenir du club qui pourrait attendre Kane la saison prochaine.

United espère que marquer au Stretford End a aiguisé l’appétit du joueur de 30 ans. Compte tenu de la réticence de Tottenham Hotspur à vendre – et d’une valorisation de 100 millions de livres sterling pour un joueur avec un an restant sur son contrat – les prétendants potentiels de Kane auront probablement besoin que l’homme lui-même fasse pression pour un déménagement s’il veut mettre fin à son séjour dans le nord de Londres. .

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Tout accord est encore compliqué par le calibre de la concurrence à laquelle United est confronté. Le Real Madrid poursuivra Kane s’il y a une indication qu’il pourrait partir tandis que le Paris Saint-Germain a également été crédité d’un intérêt.

Mais ce fut une expérience positive qui pourrait encore inciter Kane à Manchester. L’Angleterre n’était pas censée s’entraîner à la base de United à Carrington lors de la préparation de ce match, ne changeant de lieu que tardivement lorsque Manchester City a choisi de rénover ses terrains au lieu d’accueillir l’équipe de Gareth Southgate.

Shaw n’a pas perdu de temps pour saisir l’opportunité, publiant sur Instagram qu’il avait fait visiter les installations de United à Kane et Declan Rice avant d’admettre qu’il avait parlé à plusieurs joueurs de le rejoindre au niveau du club.

Alors que l’avenir de Bukayo Saka avec Arsenal semble assuré, que réserve Harry Kane ? Marc Atkins/Getty Images

Même Southgate a admis que « les joueurs se tapent l’un l’autre » – probablement à moitié en plaisantant – et donc le sous-texte de cette coda internationale à la fin d’une longue saison a à peine été dissimulé étant donné que tant de stars anglaises font face à un avenir incertain en club.

Non pas que cela ait nui à la performance de l’équipe. La Macédoine du Nord était limitée en termes de menace et a capitulé après une première demi-heure relativement compétitive, mais l’Angleterre les a maîtrisés avec un affichage élégant avec plusieurs buts de haute qualité et un superbe triplé de Bukayo Saka.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Après le premier match de Kane à la 29e minute, Saka a doublé l’avance de l’Angleterre neuf minutes plus tard avec un entraînement haut dans le toit du filet avant que Rashford n’intervienne avec une finition à bout portant. Saka a de nouveau marqué deux minutes après le redémarrage avec une frappe sublime, contrôlant la passe ratissée de Trent Alexander-Arnold avant de tirer dans une volée déviée de 20 mètres. Son troisième était une autre finition cool de la passe intelligente de Kane, et à 21 ans, cela faisait de lui le plus jeune joueur – et le premier joueur d’Arsenal – à marquer un triplé masculin en Angleterre depuis Theo Walcott en septembre 2008. Et tout en portant un Achille blessure, comme ESPN l’a révélé le 24 mai.

« Il l’a depuis quelques semaines », a déclaré Southgate. « C’est une blessure qui doit juste être gérée. Mais il aurait été facile de ne pas apparaître. Je pense que lorsque vous avez probablement l’une des meilleures nuits de votre vie, cela rappelle à tout le monde que cela vaut la peine de passer par ces choses. Pour voir la joie sur son visage, c’est un membre si populaire de l’équipe, si humble. Il travaille incroyablement dur. »

Cette joie sur le visage de Saka s’est étendue à ses interviews d’après-match, le joueur de 21 ans expliquant qu’il « encadrerait probablement le ballon du match mais le tiendrait d’abord dans mes bras pendant quelques jours ».

Le succès d’Arsenal à lier Saka à un nouveau contrat de quatre ans le mois dernier semble plus astucieux chaque jour qui passe, contrastant maladroitement pour Tottenham avec l’énigme à laquelle ils sont confrontés sur Kane alors qu’il entre dans la dernière année de son contrat avec les Spurs. Après que le remplaçant Kalvin Phillips ait marqué son premier but en Angleterre avec un tap-in à la 64e minute, Kane a eu le dernier mot, inscrivant une 58e frappe internationale record depuis le point de penalty après qu’Egzon Bejtulai ait renversé John Stones.

Kane a été remplacé dix minutes plus tard par une ovation debout – un autre moment dans ce grand vieux stade que United espère pouvoir toucher au cœur – le laissant sur 41 buts en 64 apparitions pour le club et le pays lors de la saison 2022-23. Ce n’est que la deuxième campagne de sa carrière qu’il dépasse la barre des 40 buts et pour ce faire dans une équipe de Tottenham qui a limogé son entraîneur et son remplaçant par intérim, a complètement raté le football européen et a joué dans un contexte de protestation des fans à la la propriété est encore un autre signe de ses prouesses.

Lorsque United a joué contre Tottenham dans le nord de Londres il y a deux mois, les fans de United ont chanté : « Harry Kane, on se verra en juin. » C’était une référence à l’intérêt de United pour la signature de Kane plutôt que pour le match de lundi en Angleterre – mais les deux récits ont fini par être à nouveau entrelacés.