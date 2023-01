Le but de Joelinton donne l’avantage à Newcastle en demi-finale de la Coupe Carabao

Newcastle a battu Southampton lors du match aller des demi-finales de la Coupe Carabao. Ce fut un match houleux qui comportait huit cartons jaunes, dont un joueur expulsé. En fin de compte, le milieu de terrain des Magpies Joelinton a marqué le vainqueur pour prendre l’avantage dans le match nul à deux pattes.

Le match était de deux clubs anglais historiques se dirigeant dans des directions radicalement différentes. Newcastle n’a perdu que deux de ses 26 matches au total jusqu’à présent cette saison. Les Magpies occupent actuellement la troisième place de la Premier League, devant des équipes telles que Manchester United, Liverpool et Chelsea.

Southampton, cependant, est en bas du classement de la ligue. Le club de la côte sud a perdu sept de ses huit derniers matches de haut vol et devra se battre pour rester en Premier League au-delà de cette saison. Malgré leurs difficultés en championnat, les Saints n’avaient en fait perdu aucun de leurs cinq matchs hors championnat cette saison mardi.

But de Newcastle exclu pour le handball

Joelinton pensait avoir mis les visiteurs en tête à la fin de la première mi-temps. Le polyvalent Brésilien a bondi sur un tir rebondi et a posé calmement le ballon au fond des filets. Cependant, l’arbitre du match Stuart Attwell a rapidement refusé le but car Joelinton contrôlait le ballon avec son bras. Les rediffusions ont montré que c’était probablement la bonne décision. Le ballon a apparemment touché le bras et la poitrine du joueur de Newcastle.

Quelques minutes plus tard, il y a eu une lourde collision entre Nick Pope et Moussa Djenepo. Le gardien de Newcastle s’est envolé hors de sa surface de réparation pour décrocher une tête à l’extérieur de la surface. Bien qu’il ait remporté la tête, il a également écrasé Djenepo dans le processus. Néanmoins, Attwell a décidé qu’il n’y avait pas de faute. L’ailier de Southampton a dû être remplacé avant la mi-temps à cause de l’incident.

Joelinton fait la différence en Carabao Cup pour Newcastle

Joelinton a finalement donné l’avantage à Newcastle à la 73e minute grâce à une passe parfaite du remplaçant Alexander Isak. Le Suédois a fait une belle course vers la boîte de Southampton et a carré le ballon à un Joelinton pressé. Le but est venu exactement 20 minutes après que le Brésilien ait raté un gardien juste devant le but.

Southampton pensait avoir égalisé le score deux minutes plus tard. Adam Armstrong, qui a remplacé Djenepo, blessé, a envoyé le ballon au fond des filets après un peu de chaos à l’intérieur de la surface. Alors que le but était initialement valable, VAR l’a finalement exclu en raison d’un handball du buteur.

Les chances des hôtes de monter un retour ont été essentiellement écrasées lorsque le défenseur central Duje Caleta-Car a été expulsé pour un deuxième carton jaune en fin de match.

Les deux infractions provenaient de dribbles de joueurs des Magpies qui tentaient de se diriger vers le but. Newcastle a finalement remporté le match et a pris un avantage de 1-0 à St. James ‘Park. Le match inverse aura lieu le 31 janvier.

PHOTO : IMAGO / Sportimage