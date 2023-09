Le but de hors-jeu de Luis Diaz pour Liverpool contre Tottenham a été exclu à tort – PGMOL

Luis Diaz de Liverpool s’est vu refuser à tort un but par le VAR pour hors-jeu lors de sa dernière défaite 2-1 contre Tottenham en Premier League samedi, a admis PGMOL.

Les Reds sont tombés à 10 après 26 minutes lorsque le carton jaune de Curtis Jones a été transformé en rouge de manière controversée par le VAR.

Malgré leur désavantage numérique, Liverpool pensait avoir pris l’avantage juste après la demi-heure de jeu au Tottenham Hotspur Stadium, mais l’effort du Colombien a été rapidement annulé pour hors-jeu.

Cela ressemblait à un match serré, mais le jeu a rapidement repris et les Spurs ont pris l’avantage grâce à Son Heung-min quelques minutes plus tard.

L’arbitre assistant vidéo Darren England avait vérifié l’appel de hors-jeu initial mais avait décidé que la décision sur le terrain était correcte. Aucune ligne de hors-jeu n’a cependant été affichée.

« PGMOL reconnaît qu’une erreur humaine importante s’est produite lors de la première mi-temps du match Tottenham Hotspur contre Liverpool », a déclaré l’organisme chargé de l’arbitrage des matchs du football professionnel anglais dans un communiqué après le match.

« Le but de Luiz Diaz a été refusé pour hors-jeu par l’équipe des officiels de match sur le terrain. Il s’agissait d’une erreur factuelle claire et évidente et aurait dû aboutir à ce que le but soit accordé via l’intervention du VAR, cependant, le VAR n’est pas intervenu.

« PGMOL procédera à un examen complet des circonstances qui ont conduit à l’erreur. »

Liverpool a égalisé dans le temps additionnel à la fin de la première mi-temps grâce à Cody Gakpo et est tombé à neuf hommes lorsque Diogo Jota a décroché deux avertissements coup sur coup en deuxième période.

Les Reds ont défendu courageusement et semblaient en avoir fait assez pour remporter le match nul jusqu’au but contre son camp de Joel Matip à la sixième minute du temps additionnel.

Plus d’histoires de Liverpool

Un rapport en Allemagne a a révélé le manager qui succédera probablement à Jurgen Klopp en tant qu’entraîneur de Liverpool.

Klopp a salué L’impact de Darwin Nunez cette saison après que l’attaquant ait marqué lors de la défaite dimanche contre West Ham.

Et l’ancien attaquant de Liverpool Emile Heskey pense que Klopp ne sait pas quels sont ses meilleurs trois premiers.