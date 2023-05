Le but de Gerry Armstrong en Coupe du monde 1982 pour l’Irlande du Nord a brisé les barrières politiques et les cœurs espagnols

Lors de la Coupe du monde de 1982 en Espagne, Gerry Armstrong a écrit son nom dans les livres d’histoire en marquant le but de la victoire lors de la victoire emblématique de l’Irlande du Nord contre les hôtes.

Alors que son arrivée à la 47e minute a brisé le cœur des Espagnols, il a fait beaucoup plus dans son pays d’origine. L’objectif a transcendé le football, rassemblant un pays divisé pour célébrer le succès de l’équipe de la Coupe du monde.

« De retour à l’hôtel de l’équipe, il y avait des centaines de messages du monde entier ; du Taoiseach d’Irlande, de l’archevêque catholique de Dublin, du révérend Ian Paisley… des télégrammes sont venus de partout, de toutes les confessions », raconte Armstrong QuatreQuatreDeux. « Il y avait des fêtes de rue à travers l’Irlande.

« C’est alors que la mère de Norman Whiteside [a Protestant] a été invité par ma mère [a Catholic] aller de Shankill Road à Falls Road pour le thé et les sandwichs. Les caméramans étaient là. Il a fait tomber toutes les barrières. Les politiciens avaient essayé pendant des années de rassembler les communautés, mais le football y est parvenu lors d’un match de Coupe du monde.

« Je pense que c’est notre plus grande réussite de cette Coupe du monde – ce qu’elle a fait pour les gens. Ils étaient vraiment déprimés et nous leur avons donné quelque chose pour les remonter le moral. »

Pour le bénéfice de ceux qui n’ont pas vu le but contre l’Espagne qui a défini son destin, Armstrong intercepte le ballon au plus profond de sa propre moitié de terrain, deux minutes après la pause, et le joue largement à Billy Hamilton.

Passons à feu John Motson : « Gerry Armstrong, quel travailleur il est, s’éloignant à grands pas, avec Hamilton à sa droite et Norman Whiteside de l’autre côté de la zone. C’est toujours Billy Hamilton, il a dépassé Tendillo – Arconada – ARMSTRONG ! L’Irlande du Nord a marqué grâce à Gerry Armstrong !

Même un carton rouge pour Mal Donaghy à la 61e minute n’a pas pu freiner la détermination de l’Irlande du Nord dans le match, qui a conservé la victoire 1-0.

Cette victoire signifiait qu’ils terminaient également en tête du groupe 5, devant l’Espagne, la Yougoslavie et le Honduras. Cependant, ils n’ont pas pu progresser à partir de la deuxième phase de groupes du tournoi, la France éliminant Norn Iron et l’Autriche.

Pourtant, Armstrong a terminé comme le meilleur joueur du Royaume-Uni avec trois buts, tandis que l’Irlande du Nord a remporté sa victoire la plus célèbre.