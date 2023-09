Le but de Gatto OT soulève les Wolverines | Actualités, Sports, Emplois

WESTFIELD — Anthony Gatto a marqué le but vainqueur en prolongation alors que Westfield/Brocton ont battu Chautauqua Lake 2-1 lors d’un match de football pour garçons de la division centrale de la Chautauqua-Cattaraugus Athletic Association, mardi au complexe récréatif familial de NorthLake.

Danny Bratton des Wolverines a marqué sur Gatto à la 44e minute pour donner une avance de 1-0 à son équipe.

Kameron Press a répondu pour les Thunderbirds (2-7-0, 1-4-0) de Nate Henry à la 78e minute pour envoyer le match en séance supplémentaire.

Là, Anthony Gatto a marqué devant Aiden Gatto à la 84e minute.

Nolan Anderson a réalisé quatre arrêts pour Westfield/Brocton (7-2-0, 3-1-0) tandis que Brendan Klossner a réalisé 11 arrêts pour Chautauqua Lake.

LES DRAGONS ROUGES FRAPPENT RAPIDEMENT

FREWSBURG — Maple Grove a marqué les deux seuls buts du match à 15 secondes d’intervalle en seconde période pour battre Frewsburg 2-0 dans le match de la division centrale.

Après une première mi-temps sans but, Jonah Foley a marqué de Trey DeMink à la 46e minute et Drew Oste a marqué de Keegan Rishel à la 47e minute pour les Red Dragons (7-2-0, 5-0-0).

Maddox Sheesley a réalisé 14 arrêts devant le filet pour les Bears (5-4-1, 2-2-1) et Nathan Cresanti a réalisé un arrêt pour Maple Grove.

FREEMAN FAIT QUATRE

RANDOLPH — Cooper Freeman a marqué quatre fois tandis que Diego Stradi a inscrit un but et six passes décisives alors que Randolph battait Pine Valley/Gowanda 8-0 dans la division Est.

Ryder Smith a marqué deux fois ; Caden Inkley a marqué une fois ; et Drew Hind et Jacob Zink ont ​​chacun obtenu une passe décisive pour les Cardinals (9-0-0, 5-0-0).

Delsin Tallchief a effectué un arrêt dans le filet pour Randolph.

Les Panthers sont tombés à 0-10-0 au total et à 0-5-0 en championnat.

EBERSOLE A UN TOUR DU HAT

SILVER CREEK — Derek Ebersole a réussi un tour du chapeau pour North Collins lors d’un blanchissage 3-0 de la division centrale contre Silver Creek.

Ebersole a marqué sur Matt Varsovie à la troisième minute, sur Scott Armbruster à la 21e minute et sur Zander Miller à la 61e minute pour les Eagles (4-3-1, 2-2-1).

Les Black Knights sont tombés à 2-7-0 au total et à 0-4-0 en championnat.

CÔTES DE PORTVILLE

PORTVILLE — Une première mi-temps de huit buts a permis à Portville de remporter une victoire 9-0 dans la division Est contre Salamanca/Cattaraugus-Little Valley.

Brady German et Marcus Wilson ont chacun marqué deux fois tandis que Wyatt Evans, Garrett Reynolds, Braedon Carter, Drake Wiedemann et John Neeson ont chacun ajouté un but pour les Panthers (4-5-0, 2-3-0). Colin German, Evans et Kaiden Scanlon ont chacun obtenu une passe décisive.

Les Warwolves sont tombés à 1-8-0 au total et à 1-4-0 en championnat.

JHS fait tomber les alligators

JAMESTOWN – Noah Burch et Noah Rivera ont marqué un but et une passe chacun pour mener Jamestown à une victoire 4-2 contre Allegany-Limestone lors du match de Division 1 Ouest au Strider Field.

Cette victoire a porté la fiche des Red Raiders à 5-5-0 au total et 3-2 dans la division. Les Gators sont tombés à 5-2 et 2-2.

«C’était important pour nous» » a déclaré l’entraîneur de Jamestown, Bonnie Schnars. « Allegany-Limestone nous a donné des coups ces dernières années. »

Hubert Melendez et Andres Pacheco ont également ajouté des buts pour les vainqueurs, tandis que Lincoln Carpenter a récolté une passe décisive.

« Lincoln Carpenter a joué son meilleur match de l’année » » dit Schnars. « C’est la mi-saison et nous commençons à peaufiner les choses, nous nous rapprochons… et ils ont trouvé leur rythme. »

Noah Vrist était dans le but de Jamestown et a réalisé 17 arrêts.

« Quelques-uns de ces arrêts ont changé la donne. » » dit Schnars. « Il a fait un excellent travail pour nous. »







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception