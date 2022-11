Le but de Gareth Bale LAFC appelé par les commentateurs du monde entier

Gareth Bale a marqué un but décisif pour LAFC lors de la finale de la Coupe MLS le week-end dernier. Son égalisation, à la 128e minute, a envoyé le LAFC en tirs au but contre l’Union de Philadelphie. Finalement, LAFC a remporté les tirs au but, 3-0, remportant la première Coupe MLS de l’équipe.

Bien sûr, Gareth Bale est une star internationale. Son passage à Tottenham Hotspur et au Real Madrid l’a établi comme l’un des meilleurs talents du monde. De plus, il a mené le Pays de Galles à sa première apparition en Coupe du monde depuis 1958.

Pour beaucoup, un joueur de sa stature avait encore du talent en Europe. A 33 ans, beaucoup l’ont emmené passer plus de temps en Europe. Cependant, son passage à LAFC a porté ses fruits pour le club. Maintenant, cela a envoyé le joueur sur la bonne note avant la Coupe du monde.

Le but de Gareth Bale LAFC entendu dans le monde entier

La tête a été applaudie avec enthousiasme au Banc of California Stadium. Dans ce qui était un match controversé, particulièrement tard, il semblait juste que Bale fasse la différence. Le Gallois a remplacé le joueur pivot du LAFC dans sa brève histoire, Carlos Vela, dans le temps supplémentaire.

Avec LAFC réduit à 10 hommes, le quadruple vainqueur de l’UEFA Champions League a dominé Jack Elliott de Philadelphie, qui a lui-même marqué deux fois dans la journée.

Les appels de but des États-Unis, d’Israël, de Grèce, du Portugal et d’autres sont présents partout.

Avant ce moment, Bale n’avait marqué que deux buts pour LAFC. Pour être juste, l’un était un . Pourtant, cet objectif est maintenant une réflexion après coup sur le couronnement de Bale dans la Major League Soccer.

Le contrat de Bale avec LAFC expire à l’été 2023, mais il existe des options de prolongation jusqu’en 2024. Il devrait donc prolonger avec LAFC. Ou, il peut opter pour un retour en Europe. Avant de rejoindre LAFC, Bale avait des rumeurs spéculatives sur son adhésion à Tottenham Hotspur, Manchester United ou même Cardiff City.

Bale se concentre maintenant sur un match contre les États-Unis le lundi 21 novembre lors de la Coupe du monde.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire