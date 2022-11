Le but de Gabriel maintient Arsenal en tête avec une victoire 1-0 à Chelsea

Le surprenant défi du titre d’Arsenal en Premier League ne montre aucun signe de ralentissement. Au contraire, une victoire 1-0 à Chelsea dimanche n’a fait que souligner que cette équipe d’Arsenal est peut-être la plus forte depuis des années.

Le but de Gabriel en seconde période a suffi à maintenir l’équipe de Mikel Arteta en tête du classement après une performance plus dominante que le score ne le suggère.

L’arrière central brésilien était sur place pour diriger un corner de Bukayo Saka à la 63e minute à Stamford Bridge contre une équipe édentée de Chelsea.

“Du début à la fin, je pense que nous méritions de gagner aujourd’hui”, a déclaré le milieu de terrain d’Arsenal Granit Xhaka. “Nous étions la bien, bien, bien meilleure équipe aujourd’hui. Nous sommes tellement heureux que tout se passe bien en ce moment.

Vraiment bien, en fait.

Il s’agissait de la 11e victoire d’Arsenal en 13 matches de championnat et remonte les Gunners au sommet du classement, deux points devant Manchester City, qui avait pris la tête du jour au lendemain avec une victoire de dernière minute contre Fulham samedi. Cela envoie également un message encore plus fort à City qu’Arsenal sera probablement leur principal challenger pour le titre cette saison après avoir ajouté ce résultat aux victoires précédentes contre Liverpool et Tottenham.

Pour Chelsea, cependant, ce fut une autre performance décevante qui ajoutera à la pression sur le manager Graham Potter, en particulier après une défaite 4-1 contre son ancien club Brighton la semaine dernière.

“Nous avons soufflé et soufflé, je pense, mais vous pouvez voir la différence entre les deux équipes en termes de confiance, en termes de points qu’elles ont, en termes de structure et de travail ensemble”, a déclaré Potter, qui a repris Chelsea en Septembre suite au limogeage de Thomas Tuchel.

«Nous ne sommes pas dans un moment fantastique au moment où nous parlons. Même si ce n’est pas agréable à dire, Arsenal méritait de gagner le match et était la meilleure équipe dans l’ensemble, nous devons donc prendre cela et l’utiliser comme motivation pour nous améliorer.

Arsenal était en contrôle pendant la majeure partie du match et aurait déjà pu être en tête à la pause si Gabriel Jesus n’avait pas prolongé sa sécheresse de buts à un neuvième match consécutif dans toutes les compétitions en repoussant la meilleure chance de la première mi-temps en se dirigeant de près.

Chelsea, quant à lui, a rarement menacé même après avoir pris du retard – même si une pluie battante qui est tombée pendant les 20 dernières minutes a transformé la fin du match en plus d’un slog. L’ancien attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, affrontant les Gunners pour la première fois depuis son départ du club pour Barcelone en janvier, est resté silencieux jusqu’à ce qu’il soit retiré juste après le premier but.

Arsenal était sur le pied pendant la majeure partie d’une première mi-temps accélérée, mais n’a pas pu forcer le gardien de Chelsea Eduoard Mendy à s’arrêter. Ben White a tiré de peu à côté de l’intérieur de la surface à la 10e minute, Gabriel Martinelli a enroulé une frappe à longue distance juste à côté de la cible à la 17e et Jésus a eu un tir bloqué par Thiago Silva après avoir volé le ballon à Ruben Loftus-Cheek et dribblé dans le domaine dans le 20ème.

Jesus a ensuite repoussé la meilleure chance à la 29e lorsqu’il n’a pas pu se connecter avec un centre de Martinelli, regardant une tête bien large.

Chelsea a rarement menacé jusqu’à ce que Kai Havertz se heurte à un ballon dans la zone à la 34e, mais n’a pu forcer qu’un arrêt de routine d’Aaron Ramsdale.

Au final, c’est un défenseur qui a sorti l’impasse.

Le corner de Saka a échappé à une foule de joueurs alors qu’il rebondissait dans la surface avant d’être transformé en haut du filet par Gabriel.

Saka a eu une chance de doubler l’avance à la 68e mais a explosé bien au-dessus de la barre sous un angle difficile.

Le capitaine d’Arsenal, Martin Odegaard, a également repoussé une bonne chance après avoir été envoyé au but par Jesus lors d’une contre-attaque rapide, levant son tir haut après avoir coupé à l’intérieur.

Cela n’avait pas d’importance à la fin car Arsenal est maintenant à un match de la pause de la Coupe du monde avec une avance au classement alors que le club poursuit un premier titre de Premier League depuis 2003-04, lorsque les “Invincibles” sont restés invaincus.

“J’ai été vraiment impressionné”, a déclaré Arteta à propos de la performance de son équipe. “Nous sommes une équipe jeune, mais nous avons montré beaucoup de maturité aujourd’hui, beaucoup de sang-froid, beaucoup de courage pour jouer sur cette scène comme nous l’avons fait.

« C’est facile à dire mais en fait très difficile à faire. Je pense que les garçons ont été absolument phénoménaux aujourd’hui.

