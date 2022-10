Le but de Christian Pulisic aide Chelsea à vaincre les Wolves

Chelsea a remporté sa troisième victoire consécutive en Premier League samedi après-midi en battant les Wolves 3-0 à Stamford Bridge.

Une première mi-temps contrôlée n’a vu que des demi-chances créées alors que les loups ne pouvaient menacer qu’à distance, mais c’est l’équipe locale qui s’est mise en tête lorsque le centre de Mason Mount a trouvé Kai Havertz qui a réagi rapidement pour diriger sa tête sur le gardien.

Les Blues n’ont pas tardé à doubler leur avance après la pause alors que Mount combinait avec Christian Pulišić cette fois sur une contre-attaque, permettant à la star de l’USMNT de finir de manière exquise pour inscrire son premier but de la saison.

Adama Traoré était le joueur le plus menaçant pour les Wolves et avait l’air brillant lors de l’isolement des défenseurs, mais il était difficile pour l’ailier de produire une fois que Chelsea a commencé à se concentrer sur la fin du match. Le patron de Chelsea, Graham Potter, a été présenté Mateo Kovacic à la 66e minute avant Reece James est venu pour Pulisic à la 72e, et il était difficile pour les loups de façonner quoi que ce soit de prometteur après ce point.

Remplaçant Armand Broja a ajouté un troisième pour sceller le résultat avec ce qui était son premier but au niveau senior pour le club qu’il a rejoint à l’âge de huit ans.

Points positifs

L’approche de Chelsea a permis de ne pas concéder trop de chances de danger réel, et ils ont été excellents en transition lors du retour pour empêcher les contre-attaques de se transformer en opportunités de but.

Négatifs

Il est difficile de repérer des points négatifs brillants dans un jeu qui n’a jamais échappé aux hôtes.

Note du manager (sur 10)

8 – Une formation de départ positive a vu les Blues chercher à jouer vers l’avant autant que possible tout en engageant des joueurs dans des zones offensives. Cela a vu Chelsea contrôler la majeure partie du match sans avoir l’air menacé à l’arrière, et Potter a également cherché à respecter le rythme de Traoré en s’assurant que sa ligne défensive ne se tenait jamais à une hauteur précaire.

Christian Pulisic s’est inscrit sur la feuille de match. Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

Notes des joueurs (1-10 ; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

GC Kepa Arrizabalaga sept – Il n’y avait pas trop de choses à gérer le jour pour le gardien de but de Chelsea, car les Wolves étaient limités aux tirs de l’extérieur de la surface. Un arrêt fort refusé João Moutinho qui a tenté de rattraper Kepa à son poste le plus proche.

DF César Azpilicueta sept – Les loups ont eu du mal à faire face à Azpilicueta, qui était impressionnant aux deux extrémités du terrain. Le joueur de 33 ans lisait régulièrement le jeu pour empêcher les attaques de se développer sur son flanc et était également productif lorsqu’il avançait.

DF Trevoh Chalobah sept – Chalobah a bien anticipé le jeu et a remporté des duels lorsqu’il a été défié par des attaquants. Le joueur de 23 ans a également été impressionnant lors de la transition du ballon vers le flanc droit sous pression.

DF Kalidou Koulibaly sept – Le défenseur central international expérimenté du Sénégal n’a pas été sollicité fréquemment, mais a pris ses décisions au bon moment, balayant le danger avec une approche pragmatique. Koulibaly a également ralenti les contre-attaques lorsque les Wolves ont pris possession du terrain en haut du terrain.

DF Marc Cucurella 6 – Une bataille difficile avec Traoré a vu l’arrière gauche de Chelsea pris à plusieurs reprises dans un duel qui l’a vu travailler dur aux deux extrémités du terrain. Cucurella avait l’air plus brillant en seconde période avec l’aide de Ruben Loftus-Cheek.

MF Jorginho 6 – Jorginho a gardé Chelsea au milieu du parc et a rarement pris une mauvaise décision avec son décès. Une solide performance du milieu de terrain qui a semblé indemne tout au long des 90 minutes.

MF Ruben Loftus-Joue 6 – Loftus-Cheek n’a pas eu beaucoup d’occasions d’influencer le jeu en première mi-temps, mais il était beaucoup plus brillant en seconde lorsque les Wolves ont été contraints d’attaquer davantage.

MF Conor Gallagher 8 – Le joueur de 22 ans a été impliqué dans toutes les parties positives de Chelsea lors d’une journée où il a démontré sa valeur au milieu de terrain pour les Blues. Positionnement défensif astucieux stoppé Gonçalo Guedes d’entrer en contact avec une chance qui aurait pu troubler Kepa.

MF Monture de maçon 8 – Mount a fait des courses positives pour aider à étirer la défense des Wolves et a toujours cherché à jouer progressivement lorsqu’il était sur le ballon. Un centre précis a parfaitement dérivé sur les défenseurs des Wolves pour rencontrer la tête de Havertz qui a mis Chelsea en tête, et il a obtenu une deuxième passe après avoir rejoint Pulisic après le redémarrage.

Christian Pulisic 8 – Un excellent effort à distance a failli ouvrir le score pour Chelsea, avec le forçage de Pulisic José Sa pour faire un arrêt spectaculaire, mais la star de l’USMNT a finalement été inscrite sur la feuille de match après avoir combiné avec Mason Mount pour le deuxième de Chelsea.

FW Kai Havertz 7 – L’international allemand a bien joué entre les lignes pour Chelsea, ce qui a contribué à créer des opportunités pour les joueurs autour de lui. Alors qu’il a skié son premier tir au-dessus de la barre, il n’a commis aucune erreur avec son deuxième pour boucler une tête sur Sa pour l’ouverture du score.

Substituts

Mateo Kovacic (Loftus-Cheek, 66″) 7 – L’international croate a ajouté de la qualité lorsqu’il a été amené au milieu du parc et il n’a pas fait de mauvaise passe alors que Chelsea contrôlait le reste du match.

Reece James (Pulisic, 72″) N/R – Introduit à l’arrière pour Pulisic alors que Potter cherchait à voir le reste du match avec une avance de deux buts.

Armando Broja (Monture, 72″) N/R – Broja a aidé à fournir une option plus directe derrière car les Wolves ont été forcés de poursuivre le match dans la phase finale, et il a réussi à marquer son premier but senior pour le club avec une forte poussée devant le gardien de but pour conclure les trois points.

Carney Chukwuemeka (Gallagher, 86″) N/D – Un début à Chelsea pour le joueur de 18 ans, qui a été présenté pour Gallagher à la 86e minute.

Hakim Ziyech (Havertz, 86″) N/D – Remplacé à Havertz alors que les Bleus semblaient confiants d’avoir obtenu les trois points.