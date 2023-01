Le but controversé de Fernandes vole la vedette alors que United bat City

Manchester United a battu Manchester City 2-1 samedi pour lancer une clé dans la course au titre de Premier League. Les buts en fin de seconde période de Bruno Fernandes et Marcus Rashford ont donné les trois points aux hôtes.

Le principal sujet de discussion du match serait le but controversé de Fernandes.

City a frappé en premier dans le match après que le remplaçant Jack Grealish se soit dirigé de près. L’ailier a réussi à tirer sur une passe lobée parfaitement placée de Kevin De Bruyne pour donner l’avantage aux visiteurs à Old Trafford. C’était son premier but en championnat depuis septembre.

Polémique à Old Trafford

Fernandes a égalisé le score à la 78e minute du match. Le but, cependant, viendrait avec un peu de controverse.

Marcus Rashford a effectué la première course à partir d’un Casemiro en passant par le ballon. L’international anglais était bien hors-jeu. Rashford n’a cependant jamais pris contact avec le ballon et le but a été donné après une discussion entre l’arbitre et son assistant.

Malgré le fait que Rashford n’a jamais touché le ballon, on peut affirmer qu’il a interagi avec le jeu.

En fait, il semblait certainement que l’attaquant empêchait Manuel Akanji de tenter un tacle potentiel sur Fernandes. Néanmoins, le but tenait et United était de retour dans le match.

Rashford ne peut pas arrêter de marquer

Il ne faudrait pas longtemps non plus aux hôtes pour prendre les devants. Rashford a marqué le vainqueur du match quatre minutes plus tard. Le remplaçant Alejandro Garnacho a tourné autour de Nathan Ake et a trouvé un Rashford grand ouvert juste devant le but.

L’attaquant en forme ne manquerait pas à partir de là. Il a maintenant marqué dans les sept matches depuis son retour de la Coupe du monde.

La victoire de United les place à un point seulement de leurs rivaux de Crosstown au classement. Malgré un début de campagne assez mouvementé, les Red Devils sont désormais de retour dans la course au titre. Dimanche, Arsenal, leader de la ligue, affrontera son rival Tottenham Hotspur pour tenter de gagner huit points d’avance au sommet.