Le but contre son camp de Yerry Mina condamne la défaite de la Colombie contre le Pérou, le Venezuela, touché par Covid, remporte un gros tirage

Le Pérou a rebondi après sa première défaite 4-0 contre le Brésil pour étourdir la Colombie 2-1 grâce à un but contre son camp de Yerry Mina. Sergio Pena a donné l’avantage au Pérou en première mi-temps, mais Miguel Borja a égalisé sur penalty au début de la deuxième période. Cependant, Mina a par inadvertance empaqueté le ballon devant le gardien David Ospina d’un corner pour donner la victoire au Pérou. La Colombie a pris l’ascendant dès le début, mais Juan Cuadrado a frappé et le tir de Borja a été dévié à quelques centimètres du poteau. Le Pérou a pris les devants à la 17e minute alors que Yoshimar Yotun a visé à près de 30 mètres sur la gauche, et lorsque son superbe tir est revenu du deuxième poteau, le ballon est tombé gentiment sur Pena pour percer à la maison.

La Colombie a reçu une bouée de sauvetage au début de la seconde période lorsque Borja est entré derrière la défense péruvienne avant d’être renversé dans la surface de réparation par un défi imprudent du gardien Pedro Gallese.

Borja ne s’est pas trompé de 12 mètres, envoyant Gallese, qui a été averti pour son défi, dans le mauvais sens à la 53 minutes.

Pourtant, 10 minutes plus tard, le Pérou était de retour devant le géant colombien Mina, qui a dévié un corner de Christian Cueva dans son propre filet avec sa poitrine.

VENEZUELA GAGNER LE TIRAGE

Ronald Hernandez a marqué un but égalisateur dans le temps additionnel pour permettre aux ménés du Venezuela de se partager le butin lors d’un match nul 2-2 contre l’Équateur lors de la Copa America dimanche. L’Équateur a pris l’avantage à deux reprises grâce à Ayrton Preciado et Gonzalo Plata de part et d’autre d’un puissant but de la tête du Vénézuélien Edson Castillo.

C’était une réalisation remarquable pour une équipe qui manquait encore de 12 joueurs en raison d’un test positif pour Covid-19 ou d’une blessure.

« Je n’ai pas de mots pour décrire mon admiration pour ces gars », a déclaré l’entraîneur du Venezuela Jose Peseiro. « La façon dont ils ont joué pour la première fois dans l’équipe professionnelle, ils montrent ici une capacité à se sacrifier, à se battre, à défendre le Bourgogne (jersey), ce qui m’excite. »

Le point a laissé l’Équateur en bas du groupe des cinq équipes avec un point, avec le Venezuela une place et un point au-dessus d’eux après avoir joué un match de plus.

Le Brésil, pays hôte, est en tête du groupe avec deux victoires parfaites contre deux devant la Colombie, qui s’est inclinée 2-1 face au Pérou, troisième, à Goiania.

L’Équateur a pris un bon départ avec Leonardo Campana et Enner Valencia tirant de peu à côté depuis de bonnes positions de buteur.

Cristian Casseres était la principale menace du Venezuela, mais il a skié une belle occasion à 12 mètres, avant de briser le piège du hors-jeu et de voir son jeton sur le gardien Pedro Ortiz dégagé de la ligne par Pedro Hincapie.

L’impasse a été rompue dans des circonstances décousues six minutes avant la mi-temps.

Pervis Estupinan a envoyé un coup franc dans la surface que Campana a remporté dans les airs, provoquant des ravages avant que Preciado ne poignarde le ballon après qu’il ait ricoché sur le gardien Wuilker Farinez.

Le Venezuela était à égalité, cependant, à peine six minutes après le début de la seconde mi-temps, lorsque Castillo s’est levé sans marque de huit mètres pour planter une tête de balle du centre de Jose Martinez dans le coin supérieur, laissant Ortiz enraciné dans sa ligne.

Trois minutes plus tard, Farinez est descendu rapidement pour sauver une tête de Campana alors que l’Équateur cherchait à riposter immédiatement.

Ils ont pris l’avantage à 19 minutes de la fin après une longue contre-attaque sur le terrain d’un corner vénézuélien.

Plata a couru d’une case à l’autre avec le ballon et bien que Farinez ait sauvé son effort fatigué, le suivi de Christian Noboa lui a ricoché sur un défenseur qui reculait et Plata est rentré chez lui.

Peu de temps après, le capitaine Valencia a eu une chance de conclure, mais a tiré loin avec seulement Farinez à battre.

Après ses exploits antérieurs, Plata était responsable de l’égalisation du Venezuela, pris hors de position alors que Hernandez le dépassait pour diriger le long ballon d’Edson Castillo dans la surface devant un Ortiz bloqué.

« Ces manques de concentration nous coûtent des points, mais nous devons continuer à pousser en sachant que c’est la (bonne) voie », a déclaré l’entraîneur de l’Équateur Gustavo Alfaro.

