Le buste de Staline dévoilé en Russie pour le 80e anniversaire de la bataille de Stalingrad

La ville russe de Volgograd – anciennement connue sous le nom de Stalingrad – a dévoilé mercredi un buste en bronze de l’ancien dictateur soviétique Joseph Staline.

La statue a été commandée pour honorer le 80e anniversaire de la bataille de Stalingrad, un tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale.

La ressemblance de Staline est située près du musée de la bataille de Stalingrad et est flanquée de bustes similaires des dirigeants soviétiques de la Seconde Guerre mondiale Georgy Zhukov et Alexander Vasilevsky.

Les statues du despote communiste sont devenues de plus en plus rares après la chute de l’Union soviétique. Son règne a été marqué par des morts massives à travers l’Union soviétique causées par la famine, les exécutions et le génocide.

Bien qu’il soit difficile de déterminer des chiffres concrets, les historiens attribuent des dizaines de millions de morts à Staline tout au long de son mandat.

Le président russe Vladimir Poutine se rendra à Volgograd jeudi pour une commémoration de la bataille qui comprendra un défilé militaire.

La bataille de Stalingrad a été l’une des batailles les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale avec des millions de victimes. Ce fut également une défaite écrasante pour Adolf Hitler qui força sa première reddition de la guerre.

Sous Poutine, l’image publique de Staline a été largement réhabilitée, de nouvelles statues érigées en l’honneur du dictateur devenant plus courantes.