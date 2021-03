Le business derrière l’émission spéciale CBS de Harry et Meghan avec Oprah

Le CBS Special de Harry et Meghan avec Oprah est sur le point de faire des millions de contrats de licence et de publicité, mais le couple n’est pas payé pour cela et n’accepte pas non plus de don à une association caritative, selon des sources proches de la production.

Le spécial a été produit par Harpo Productions, la société de production d’Oprah. Elle l’a ensuite vendu à ViacomCBS, ainsi que les droits de distribution, pour un montant non divulgué.

ViacomCBS a depuis conclu des accords dans 17 pays et dans toute l’Afrique subsaharienne – où il y a 52 pays – avec d’autres chaînes de télévision qui voulaient le montrer.

Harry et Meghan n’ont pas précisé s’ils étaient payés ou non, mais un représentant du réseau Oprah Winfrey a déclaré à Page Six que ce n’était pas le cas.

Mais Oprah et CBS sont bien placés pour encaisser énormément.

Voici comment ils en profiteront.

Oprah: a vendu le spécial à CBS pour un montant non divulgué

Épisode vendu à CBS: la société de production d’Oprah, Harpo Productions, est propriétaire de l’épisode. Il a été donné à ViacomCBS pour un montant non divulgué

Les détails financiers de leur transaction sont extrêmement surveillés.

La meilleure amie d’Oprah est Gayle King – l’une des plus grandes stars du réseau – qui a assisté à la baby shower de Meghan à New York et qui est allée au château de Windsor pour rendre visite au couple avant de quitter la vie royale.

Elle a probablement aidé à graisser l’accord entre la société de production d’Oprah. Elle a peut-être été impliquée dans toute la conception de l’entretien.

On ne sait pas quelles étaient les conditions de leur accord; si Oprah l’a vendu à ViacomCBS pour une somme forfaitaire qui comprenait les droits de distribution, ou si elle l’a vendu pour une somme forfaitaire plus un pourcentage des ventes mondiales que ViacomCBS a réalisées grâce à l’opération.

Oprah et Meghan ont déjà été présentées – elle lui a envoyé un panier de café biologique fabriqué par une entreprise dans laquelle elle a investi, et Oprah l’a rapidement branché sur Instagram.

Oprah a également assisté au mariage du couple, avant même de rencontrer le couple, après avoir invité la mère de Meghan, Doria, dans son manoir de Montecito pour le yoga.

ViacomCBS: Ventes de licences internationales et publicité

ViacomCBS a vendu la spéciale à l’international. Ils ont conclu des accords;

Royaume-Uni, où il sera diffusé sur ITV le lundi 8 mars à 21 h

Afrique subsaharienne, à M-Net. Il sera diffusé le lundi 8 mars à 19h30

Australie, au réseau 10 le lundi 8 mars à 20h30

Belgique, à la VRT sur le canal Eén ,. Il sera diffusé le lundi 8 mars à 21h30

Canada, à Global TV. Il sera diffusé le dimanche 7 mars à 20 h, lorsqu’il sera diffusé sur CBS.

Croatie et Allemagne, sur RTL, où il sera diffusé le lundi 8 mars à 19h30

Islande, à Siminn, où il sera diffusé le lundi 8 mars à 20 h

Irlande, sur RTE 2, où il sera diffusé le lundi 8 mars à 21h30

Israël, à YesDocu, où il sera diffusé le lundi 8 mars à 21h30

Italie, sur Sky Italia-TV8, où il sera diffusé le mardi 9 mars à 21h30

Pays-Bas, sur Net5, où il sera diffusé le mardi 9 mars à 20h30

Nouvelle-Zélande, à Discovery NZ / Three, où il sera diffusé le mardi 9 mars à 19h30

Danemark, Suède et Norvège, sur TV3 où il sera diffusé le lundi 8 mars à 21h au Danemark et en Suède et à 21h30 en Norvège

Suisse, à SRF, où il sera diffusé le samedi 13 mars à 22h25

Chaque réseau gagnera énormément grâce à la publicité, y compris CBS.

On ne sait pas combien le spécial s’est vendu dans d’autres pays, à part le Royaume-Uni. Il y a là le plus grand intérêt, naturellement, en raison de l’origine du couple.

La BBC – le British Broadcasting Service – n’a pas soumissionné pour cela.

Une source a déclaré au journal britannique The Telegraph le mois dernier qu’il ne « sortirait pas son carnet de chèques » – malgré le souhait signalé par Meghan que ce soit le réseau qui l’a diffusé.

La BBC est financée par le gouvernement grâce à une redevance de télévision nationale que les téléspectateurs sont tenus de payer annuellement.

Ils ne peuvent donc pas profiter de l’entretien au même titre que les réseaux qui font de la publicité.

Le réseau est également considéré comme le plus prestigieux et officiel du pays. C’est la chaîne sur laquelle le discours de la reine est diffusé chaque année et est l’une des préférées de la famille royale depuis des années.

ITV a finalement payé 1 million de livres sterling pour les droits.

ITV est également le réseau qui a produit et diffusé la célèbre interview en Afrique, alors que le couple travaillait encore pour la famille royale, où elle a déclaré que personne ne lui avait demandé si elle allait « bien » et a déclaré qu’elle se débattait.

Dans une déclaration, Kevin Lygo, directeur général d’ITV Media & Entertainment, a déclaré: « Cette interview est déjà un sujet de discussion national et ITV est heureux de pouvoir offrir au public britannique l’opportunité de le voir. »

Qu’y a-t-il là-dedans pour Harry et Meghan?

Bien que la paire ne soit apparemment pas payée pour le spécial, ni ne reçoive un don financier, les experts disent que c’est un moyen pour eux de recharger la marque d’un milliard de dollars qu’ils essaient de construire aux États-Unis.

La paire a une série de projets alignés, qui devraient tous les payer généreusement.

Ils ont conclu des accords avec Netflix et Spotify, où ils produiront des séries télévisées, des documentaires et des podcasts sous le nom de leur société Archewell.

Ils ont également fait des apparitions privées antérieures en tant que conférenciers lors d’événements pour les banques.