Le Business Council of New York exprime ses inquiétudes concernant les objectifs en matière d’énergie propre

ALBANY — Le Conseil des affaires de l’État de New York a récemment annoncé une campagne en faveur de changements dans les objectifs en matière d’énergie propre afin de répondre à ce qui est considéré comme des « conséquences imprévues importantes » potentielles des politiques climatiques actuelles.

Le conseil a déclaré qu’à mesure que la loi sur le leadership climatique et la protection des communautés est mise en œuvre, ils estiment que les politiques pourraient avoir des conséquences inattendues sur l’économie de l’État, notamment une augmentation des prix de l’énergie et une réduction de la fiabilité du réseau énergétique, ce qui pourrait affecter les résidents et les entreprises. Le Business Council affirme également que les politiques en matière d’énergie propre et de climat pourraient « décourager les nouveaux investissements et la croissance de l’emploi ».

L’organisation, qui représente plus de 3 000 entreprises, chambres de commerce et associations professionnelles, a lancé la campagne pour « éduquer les électeurs de New York sur les impacts d’une législation importante approuvée par les législateurs de l’État ». Le conseil a déclaré qu’il plaiderait en faveur de « décisions commerciales plus intelligentes et meilleures » qui, selon lui, seraient moins préjudiciables au secteur privé.

« Soyons clairs : il est essentiel de promouvoir une économie verte », a déclaré Heather Mulligan, présidente et directrice générale de l’organisation. « Il est également essentiel de nous assurer que nous pouvons atteindre nos objectifs en matière d’environnement et d’énergie propre sans nuire gravement aux familles et aux entreprises de New York et sans mettre en péril la fiabilité de l’infrastructure énergétique de l’État de New York.

La loi sur le leadership climatique et la protection des communautés a été adoptée en 2019 et fixe des objectifs, notamment celui de faire en sorte que 70 % de l’électricité de l’État provienne de sources renouvelables d’ici 2030 et d’atteindre une électricité à zéro émission d’ici 2040. La législation a été saluée par de nombreuses organisations environnementales, notamment celles de New York. diriger la nation avec ses objectifs climatiques.

La loi fixe également l’objectif de créer plus de 165 000 emplois dans le domaine des énergies propres à New York.

La gouverneure Kathy Hochul a proposé d’annuler certaines dispositions de la loi climatique de l’État visant à réduire les coûts énergétiques plus tôt cette année lors des négociations budgétaires, mais a finalement abandonné ce plan controversé alors que les démocrates et les groupes environnementaux de New York ont ​​exprimé leurs inquiétudes.

Les membres du Business Council plaident pour un équilibre entre la promotion d’objectifs en matière d’énergie propre et la protection de l’économie.

« Une transition ordonnée est nécessaire, ce qui signifie que les régulateurs, les élus et les membres du public doivent garder l’esprit ouvert sur les délais et les solutions à court terme pour préserver la stabilité de notre réseau et de notre climat commercial », a déclaré Ryan Silva, directeur exécutif. directeur du Conseil de développement économique de l’État de New York. « La flexibilité et la capacité de réajuster les attentes sont les clés du succès à long terme et de la réalisation de nos objectifs en matière d’énergie renouvelable. »

« Gouverneur. Hochul a clairement indiqué que nous devons prendre des mesures audacieuses en matière de climat pour protéger la santé et la sécurité de nos enfants », indique un communiqué de l’Autorité de recherche et de développement énergétique de l’État de New York. « Cela implique d’atteindre les objectifs de la loi nationale sur le climat de l’État tout en donnant la priorité à l’abordabilité et en préservant la compétitivité du climat des affaires de l’État de New York. »

L’agence a déclaré que l’État dispose de 120 projets d’énergie renouvelable et de transmission à grande échelle qui créent plus de 23 000 nouveaux emplois dans les communautés de 30 comtés. La NYSERDA a également déclaré que les projets éoliens offshore et le transport d’énergie créeront davantage d’emplois dans un secteur en pleine croissance des énergies renouvelables. L’autorité de l’énergie a également déclaré que les résidents et les entreprises peuvent utiliser des programmes pour évaluer et mettre en œuvre des plans efficaces en matière d’énergie propre.

La Chambre de commerce de la région de la capitale s’est jointe aux appels du Conseil des entreprises en faveur de politiques équilibrant les objectifs économiques et environnementaux.

« En matière d’énergie, la chambre soutient les politiques visant à réduire les émissions qui produiront des progrès environnementaux significatifs ; cependant, nous avons de réelles inquiétudes quant à l’impact de l’approche et du calendrier de l’État sur une énergie abordable et fiable pour tous les consommateurs », a déclaré Mark Eagan, président-directeur général de la chambre.