Le bus pour Kelowna reprend; « pas de menace immédiate » d’incendie de forêt dans le nord de l’Okanagan

Le service d’autobus a repris entre Vernon et UBC Okanagan depuis que l’ordre d’évacuation a été rétrogradé à une alerte.

Le service régulier pour la route 90 est de nouveau opérationnel à partir du lundi 21 août.

Mais l’université ne conseille que les voyages cruciaux sur le campus car il n’est pas pleinement opérationnel.

« Toute personne retournant sur le campus devrait avoir un plan d’évacuation à tout moment », a déclaré UBCO dans une alerte lundi.

Le wildifre du lac Walroy est toujours hors de contrôle mais reste à environ 769 hectares.

Pendant ce temps, le district régional de North Okanagan (RDNO) déclare « qu’il n’y a pas de menaces immédiates pour notre région pour le moment ».

Le RDNO continue de surveiller de près la situation des incendies de forêt dans le centre de l’Okanagan et de Shuswap et le personnel du Centre des opérations d’urgence effectue une pré-planification, en préparation, « si nous devions agir rapidement en cas d’urgence dans notre région ».

Les résidents sont encouragés à se préparer en cas d’urgence et à rester en sécurité en préparant un plan d’urgence et en préparant un sac à emporter (fournitures et articles essentiels pour 72 heures). Visitez PreparedBC.ca pour plus d’informations.

Être préparé signifie également appliquer les principes FireSmart autour de votre maison et de votre propriété. Visitez firesmartbc.ca pour plus d’informations.

Restez informé des dernières informations sur les incendies de forêt et des avis d’évacuation en visitant des sources d’information précises et fiables telles que les organes de presse locaux et BC Wildfire sur bcwildfire.ca.

