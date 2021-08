Le «bus de récupération» offre un soulagement cool aux testeurs de Covid-19 de Corée du Sud

Les agents de santé sud-coréens qui emploient les centres de test COVID-19 pendant la chaleur estivale peuvent désormais prendre une minute pour retirer leurs lourdes combinaisons de protection et se rafraîchir dans des «bus de récupération» fournis par le gouvernement, équipés de la climatisation, d’eau froide et de collations. La Corée du Sud a combattu sa plus grande vague d’infections jusqu’à présent, bien que les vaccinations parmi les populations vulnérables et les travailleurs clés aient limité les cas graves.

La Corée du Sud a signalé lundi 1 202 nouveaux cas de COVID-19, portant le total à 202 203 infections, avec 2 104 décès. Le pays a détecté ses deux premiers cas de la nouvelle variante Delta Plus COVID-19, a annoncé mardi l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA).

« J’ai l’impression d’être dans un igloo et je peux me rafraîchir ici », a déclaré mardi un membre du personnel médical Jung Tae-du alors qu’il se reposait dans un bus dans un centre de dépistage des coronavirus à Namyangju, une ville juste à l’extérieur de la capitale Séoul .

Les 22 bus sont généralement utilisés comme espaces de repos par la police et les pompiers et sont déployés à tour de rôle dans des centres de test temporaires, selon le ministère de la Santé.

« L’environnement de travail des travailleurs médicaux dans les centres de test est similaire à celui des pompiers, nous avons donc décidé de fournir des bus de récupération pour les aider alors que la situation prolongée des coronavirus et les vagues de chaleur aggravent leurs difficultés », Shin Yeol-woo, commissaire aux incendies de la Corée du Sud. L’Agence nationale des incendies a déclaré à Reuters.

L’Agence nationale des pompiers a déclaré que certains bus sont équipés de cabines de douche et de lits superposés, et remplis de tasses de nouilles instantanées et de kimchi. L’agence envisage de fournir 82 autres bus de caserne de pompiers à la demande du gouvernement local.

