Le Burkina Faso prolonge de cinq ans le régime militaire

Depuis 2015, les rebelles djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique mènent une insurrection acharnée qui a tué des milliers de personnes et déplacé des millions de personnes.

Le capitaine Traoré a promis d’améliorer la situation sécuritaire désastreuse du pays d’ici « deux à trois mois » et de rétablir le régime civil d’ici 21 mois.

Selon la nouvelle charte, les quotas ne seront plus utilisés pour attribuer des sièges à l’Assemblée aux membres des partis traditionnels, a rapporté l’agence de presse AFP.

Des groupes internationaux et de défense des droits de l’homme, notamment l’Union européenne et l’ONU, ont accusé le Burkina Faso de graves violations des droits de l’homme dans sa lutte contre les islamistes, notamment des meurtres aveugles et des disparitions forcées de dizaines de civils.