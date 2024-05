Le Burkina Faso prolonge de cinq ans le régime militaire

Cette décision a été annoncée samedi, après une réunion de consultation nationale à Ouagadougou, la capitale de ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Une charte modifiée, signée par le capitaine Traoré, précise que la nouvelle période de transition de 60 mois entrera en vigueur le 2 juillet de cette année.

« Les élections marquant la fin de la transition pourraient être organisées avant cette échéance si la situation sécuritaire le permet », indique l’agence de presse Reuters citant la charte.

Le Burkina Faso est gouverné par l’armée depuis janvier 2022, lorsque le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a pris le pouvoir au président Roch Kaboré.

Le colonel Damiba a justifié le coup d’État en affirmant que le gouvernement précédent n’avait pas réussi à faire face à la violence militante islamiste croissante.

Depuis 2015, les rebelles djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique mènent une insurrection acharnée qui a tué des milliers de personnes et déplacé des millions de personnes.

En septembre 2022, le capitaine Traoré a évincé le colonel Damiba, arguant qu’un deuxième coup d’État était nécessaire parce que le colonel Damiba était lui-même incapable de lutter contre l’insurrection.

Le capitaine Traoré a promis d’améliorer la situation sécuritaire désastreuse du pays d’ici « deux à trois mois » et de rétablir le régime civil d’ici 21 mois.

Mais depuis qu’il a pris cet engagement, le capitaine Traoré a averti que les élections ne seraient pas « une priorité » tant que le territoire n’aurait pas été repris aux forces jihadistes afin que tous les citoyens du pays puissent voter.

Selon la nouvelle charte, les quotas ne seront plus utilisés pour attribuer des sièges à l’Assemblée aux membres des partis traditionnels, a rapporté l’agence de presse AFP.

Au lieu de cela, le « patriotisme » sera le seul critère de sélection des députés.

Les décisions prises lors de la consultation nationale de samedi ont été rapides. Les médias locaux ont indiqué que les partis politiques étaient absents au début de la réunion.

Des groupes internationaux et de défense des droits de l’homme, notamment l’Union européenne et l’ONU, ont accusé le Burkina Faso de graves violations des droits de l’homme dans sa lutte contre les islamistes, notamment des meurtres aveugles et des disparitions forcées de dizaines de civils.