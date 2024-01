Le Burkina Faso, le Mali et le Niger quittent la Cedeao

Les voisins sahéliens du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont annoncé dimanche leur sortie du groupement sous-régional de la CEDEAO, se rapprochant ainsi d’une menace formulée précédemment de créer une organisation rivale qui, selon eux, serait destinée à renforcer le panafricanisme.

Les trois pays enclavés sont victimes de coups d’État militaires depuis au moins un an. Ils sont chacun sous le coup de sanctions du bloc ouest-africain et suspendus de l’Union africaine, qui abhorrent tous deux les coups d’État militaires dans leurs lois formatrices.

La CEDEAO ou la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest dans son intégralité est une fusion de 15 pays d’Afrique de l’Ouest, créée pour promouvoir l’intégration régionale à travers la libre circulation de leurs populations et le commerce.

Le bloc est sous pression depuis août 2020, lorsque l’armée malienne a organisé un coup d’État, renversant son chef démocratiquement élu. Au milieu des efforts visant à ramener le pays à un régime civil, l’armée a organisé un deuxième coup d’État en un an en 2021.

Depuis lors, six coups d’État réussis ont été organisés dans la région, quatre pays étant actuellement sous régime militaire.

Il y a eu au moins cinq autres tentatives de coup d’État qui ont échoué, dont deux en Guinée-Bissau, deux en Sierra Leone et une en Gambie.

La dernière prise de pouvoir non démocratique dans la région a eu lieu au Niger en juillet 2023.

Le Mali et le Burkina Faso, qui ont également connu deux coups d’État en neuf mois, avaient établi des calendriers de transition pour revenir à un régime civil.

Dans un communiqué publié dimanche, les dirigeants des trois pays ont qualifié d’injustice les sanctions imposées à leurs pays, s’engageant à quitter le bloc “sans délai”.

“Après 49 ans, les vaillants peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger constatent avec regret et grande déception que l’organisation (CEDEAO) s’est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et de l’esprit du panafricanisme”, a déclaré un porte-parole du gouvernement nigérien. , a déclaré le colonel Amadou Abdramane, dans un communiqué commun lu en direct à la télévision de Niame.

“L’organisation n’a notamment pas réussi à aider ces Etats dans leur lutte existentielle contre le terrorisme et l’insécurité”, a-t-il ajouté.

Ils ont déclaré dans le communiqué que leur décision était une « décision souveraine ».

Les trois pays ont du mal à faire face à la violence djihadiste et à la pauvreté.

Malgré les tensions entre les deux, les dirigeants nigériens espéraient, par le biais de pourparlers, parvenir à une résolution du désaccord avec la CEDEAO qui a conduit à de lourdes sanctions à son encontre.

L’évolution de dimanche survient un jour après qu’une délégation de la CEDEAO attendue à Niame ne s’est pas présentée. Le bloc a évoqué des défis techniques.

Les trois pays ont annoncé l’année dernière la formation de « l’Alliance des États du Sahel » qu’ils espèrent utiliser pour restaurer la stabilité et la prospérité économique.

Les relations entre la CEDEAO et ses États membres sous régime militaire se sont détériorées en raison des relations étroites avec les pays occidentaux, en particulier la France qui a été sollicitée dans les trois pays.

La France a été une source majeure de soutien dans la lutte contre les insurrections dans la région. Son retrait a entraîné une montée des tensions dans la région.

Mais les régimes militaires et leurs partisans ont accusé les pays occidentaux d’être à l’origine de cette instabilité, dont les effets se sont propagés aux pays voisins du Ghana, du Togo, du Bénin et de la Côte d’Ivoire, dans le grand golfe de Guinée.