Le Burkina Faso expulse 2 citoyens français selon la chaîne publique

DAKAR, Sénégal — Le gouvernement du Burkina Faso a expulsé deux ressortissants français les accusant d’espionnage, a annoncé la chaîne publique. Les citoyens français ont été arrêtés le week-end dernier et contraints de quitter la nation ouest-africaine, selon un message Facebook de la radio et de la télévision du Burkina. Le message publié mercredi soir indiquait que les ressortissants français avaient manifesté leur intérêt pour des informations sur les forces de sécurité du Burkina Faso.

Les deux ressortissants français ont été interrogés par les forces armées du Burkina Faso samedi dernier sur des questions liées à la sécurité pour leur travail avec une entreprise locale privée, selon un responsable de l’ambassade de France dans la capitale, Ouagadougou, qui s’est entretenu avec l’Associated Press à condition de l’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à parler aux médias. Aucune activité d’espionnage n’a été évoquée, précise le diplomate qui ajoute que les Français n’ont pas été expulsés mais qu’on leur a demandé de rentrer en France et qu’ils sont repartis le soir même.

Les Français travaillaient pour une entreprise liée à Nokia, la multinationale des télécommunications, faisant des installations d’antennes de téléphones portables, selon un autre diplomate occidental basé à Ouagadougou, qui n’était pas autorisé à parler aux médias.

La France, qui a des troupes dans la région du Sahel en Afrique de l’Ouest depuis 2013, lorsqu’elle a aidé à chasser les extrémistes islamistes du pouvoir dans le nord du Mali, fait face à une résistance croissante des gouvernements et des citoyens ordinaires qui affirment que sa présence n’a guère permis de contenir l’escalade de la violence djihadiste. Les forces françaises ont quitté le Mali cette année après que les relations avec la junte malienne se sont effilochées et plus récemment, ses relations avec le Burkina Faso se sont également détériorées.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a suspendu le diffuseur français Radio France Internationale pour avoir relayé un “message d’intimidation” attribué à un “terroriste”, selon un communiqué de la junte. Les manifestations anti-françaises sont devenues fréquentes dans toute la capitale, la situation devenant grave après le deuxième coup d’État du pays cette année fin septembre, lorsque des manifestants brandissant des drapeaux russes ont attaqué et endommagé l’ambassade de France et gravement endommagé et pillé le bâtiment abritant l’Institut français. , qui promeut la culture française.

“Il y a maintenant une tendance claire qui suggère une éventuelle rupture avec la France et un mouvement vers la Russie”, a déclaré Michael Shurkin, chercheur principal au Atlantic Council et directeur des programmes mondiaux chez 14 North Strategies. «Cela a en partie à voir avec l’opinion publique et la pression exercée sur la junte pour qu’elle soit perçue comme faisant quelque chose pour remédier à la situation en matière de sécurité. Et beaucoup (de citoyens du Burkina Faso) pensent que la France est un obstacle dans cette lutte.

Le nouveau chef de la junte du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, s’est montré plus ouvertement ouvert à travailler avec d’autres partenaires internationaux, notamment la Russie. Plus tôt ce mois-ci, son Premier ministre Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela s’est rendu en Russie pour renforcer les relations et consolider les efforts de lutte contre la menace extrémiste dans la région, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.