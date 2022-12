Le Burkina Faso engage des mercenaires russes, selon le Ghana

Depuis six ans, le Burkina Faso lutte pour endiguer la violence djihadiste qui a tué des milliers de personnes, déplacé près de 2 millions de personnes et rendu des pans de terre inaccessibles. Le manque de confiance dans la capacité du gouvernement du Burkina Faso à contenir l’insurrection djihadiste a conduit à deux coups d’État cette année.

Après le dernier coup d’État de septembre, le groupe Wagner a été parmi les premiers à féliciter le nouveau chef de la junte, Ibrahim Traoré, soulevant des questions sur sa relation avec la Russie et sur l’importance du rôle qu’elle a joué dans sa catapultation au pouvoir. Des personnes proches de la junte au pouvoir au Burkina Faso ont déclaré que la pression montait depuis des mois sur le chef du premier coup d’État, le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, pour qu’il travaille plus étroitement avec la Russie, mais il avait refusé.

Plus tôt ce mois-ci, une nouvelle concession minière a été accordée à Nordgold, une société minière russe, qui opère au Burkina Faso depuis plus d’une décennie. Un permis d’exploration industrielle a été accordé à la société Nordgold Yimiougou SA dans la province du Sanmatenga dans la région du Centre-Nord, indique un communiqué du Conseil des ministres du Burkina Faso. On estime que l’accord de quatre ans contribuera quelque 8 milliards de dollars au budget de l’État. Le Burkina Faso est l’un des plus grands producteurs d’or du continent.