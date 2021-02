KAYA, Burkina Faso (AP) – Le Burkina Faso est sur le point de devenir une crise prolongée après que la violence extrémiste a déplacé plus d’un million de personnes, a déclaré cette semaine un haut responsable des Nations Unies lors d’une visite dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Le secrétaire général adjoint par intérim de l’ONU aux affaires humanitaires, Ramesh Rajasingham, s’est entretenu avec l’Associated Press après avoir visité les régions durement touchées du Centre-Nord et du Sahel dans le pays qui est en proie à des violences extrémistes depuis plus de cinq ans.

«Vous verrez le Yémen à la une des journaux, vous verrez la Syrie à la une, la Libye, le Mali peut-être, mais au Burkina Faso, nous avons eu un tel pic de déplacement», a déclaré Rajasingham. «Si nous ne rehaussons pas le profil, vous allez voir des pertes en vies humaines, une augmentation de la morbidité et une détérioration de la situation qui aggraveront la situation au Sahel. C’est la pointe de l’iceberg. «

Le Burkina Faso est le dernier pays menacé d’attaques extrémistes au Sahel, une ceinture de terres semi-arides au sud du désert du Sahara.

Le pays est devenu la crise de déplacement à la croissance la plus rapide au monde au cours des deux dernières années, avec plus d’un habitant sur 20 forcé de fuir la violence, selon l’ONU.

La violence a tué plus de 2 000 personnes l’année dernière. Quelque 3,5 millions de personnes ont désormais besoin d’aide et des centaines de milliers ont faim.

Plus la crise se prolongera, plus il sera difficile pour les gens de reconstruire leur vie, a averti Rajasingham.

Lors d’une visite cette semaine dans un site de déplacement à Kaya, dans le centre nord, où la majorité des personnes ont trouvé refuge, les gens ont dit qu’ils n’avaient nulle part où vivre, rien à manger et peu de moyens de gagner de l’argent.

Après avoir vu son mari et son fils de 17 ans être tirés de leur domicile par des extrémistes l’an dernier, Mariam Pelhoute s’est enfuie à Kaya avec ses neuf autres enfants. Mais elle a dit qu’elle n’avait reçu aucune aide alimentaire et qu’elle était obligée de mendier auprès de ses amis et de sa famille. «Nous nous sentons négligés», dit-elle.

Les humanitaires affirment que le gouvernement a tardé à reconnaître la crise ou à admettre que des personnes déplacées se trouvent dans la capitale, Ouagadougou. Les civils disent qu’ils ne savent pas où ni comment s’inscrire pour obtenir de la nourriture.

L’histoire continue

Le maire de Kaya, Boukare Ouedraogo, a déclaré l’année dernière que le gouvernement faisait ce qu’il pouvait pour aider mais qu’il était débordé. Les gens mendiaient presque tous les jours de la nourriture devant sa maison, a-t-il dit.

«Il y a souvent des pénuries. L’État donne, mais cela ne vient pas régulièrement », a-t-il déclaré.

Les rations mensuelles, provenant pour la plupart de groupes humanitaires, sont «juste assez pour survivre», a déclaré Aminata Pitroipa, une employée de l’ONU à Kaya.

L’ONU a demandé 600 millions de dollars pour soutenir près de 3 millions des personnes les plus vulnérables du Burkina Faso cette année. Mais l’insécurité rend difficile l’accès aux personnes dans le besoin.

Le problème ne fera qu’empirer à moins que le gouvernement «ne propose une stratégie pour traiter simultanément les problèmes de déplacement et de militantisme», a déclaré Laith Alkhouri, spécialiste du renseignement au sein du cabinet de conseil CTI-ME Intelligence Advisory.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement du Burkina Faso a signalé pour la première fois qu’il pourrait être ouvert au dialogue au lieu d’une approche purement militaire.