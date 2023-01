Le Burkina Faso affirme que 66 femmes et enfants libérés des extrémistes

OUAGADOUGOU, Burkina Faso – L’armée du Burkina Faso a libéré 66 femmes et enfants qui avaient été enlevés au début du mois par des extrémistes islamistes alors qu’ils collectaient de la nourriture dans la région nord du Sahel, selon un reportage de la télévision d’État vendredi.

Les autorités ont déclaré qu’ils étaient dans la campagne pour cueillir des fruits sauvages près de la ville d’Arbinda, dans la province du Soum, lorsque des extrémistes islamiques les ont enlevés les 12 et 13 janvier.

Des extrémistes ont assiégé des villes à travers ce pays d’Afrique de l’Ouest, empêchant les personnes et les biens de circuler librement. La ville d’Arbinda est sous blocus djihadiste depuis des années, ce qui rend les femmes plus vulnérables aux attaques si elles tentent de partir, selon des groupes de défense des droits.

La violence djihadiste liée à Al-Qaïda et au groupe État islamique a envahi le Burkina Faso, tuant des milliers de personnes et déplaçant près de 2 millions de personnes dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. L’échec des gouvernements successifs à arrêter les combats a provoqué un mécontentement généralisé et déclenché deux coups d’État militaires en 2022.