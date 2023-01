Le Burj Khalifa de Dubaï sonne en 2023 avec de magnifiques feux d’artifice

S’il est un endroit qui sait accueillir la nouvelle année de la manière la plus grandiose possible, ce sont bien les Émirats Arabes Unis. Les gens regardent le gratte-ciel emblématique de Dubaï, Burj Khalifa, avec étonnement le soir du Nouvel An pour le magnifique spectacle qu’il offre aux spectateurs. Cette année n’était pas différente. Alors que l’horloge sonnait 12 heures et que le monde accueillait 2023, Burj Khalifa a organisé un spectacle festif qui ne peut être décrit que comme époustouflant. Le clip partagé sur la poignée Instagram officielle de la structure emblématique a commencé par un compte à rebours de 5 secondes clignotant sur le gratte-ciel. Dès que l’année civile change, le spectacle commence. On peut voir le public le regarder avec de la joie dans les yeux et un sourire sur le visage. Jetez un œil ici :

Les utilisateurs des médias sociaux affluaient dans la section des commentaires avec leurs souhaits pour la nouvelle année. Certains ont mentionné qu’ils étaient allés à Burj Khalifa en personne pour la célébration de 2023 et l’ont qualifiée de splendide. D’autres ont dit que c’était leur rêve d’assister à la célébration du Nouvel An à Dubaï. Un utilisateur d’Instagram a commenté: “J’ai hâte d’y aller et de vivre une expérience du Nouvel An.” « J’attends toujours les célébrations du Nouvel An de Burj Khalifa. J’adore », a lu un commentaire. Un autre utilisateur a écrit: “Nous y étions hier et c’était un spectacle fantastique.”

Le maître développeur de Burj Khalifa, Emaar Properties, sur son site officiel a fièrement mentionné qu’il n’y a pas de meilleur endroit pour célébrer le Nouvel An qu’au centre-ville de Dubaï. Ce spectacle ostentatoire est présenté par Emaar depuis 12 ans. Cela implique plus que de simples feux d’artifice. Emaar met tout en œuvre pour que cela se transforme en une soirée mémorable pour le public. Ils ont un spectacle de laser, de lumière et de feu d’artifice pour créer la plus grande célébration du monde. Si ce n’était pas assez impressionnant, Emaar s’associe à la station anglophone la plus ancienne de Dubaï, Dubaï 92, pour diffuser l’événement. Le partenaire radio officiel diffusant le feu d’artifice emblématique en synchronisation sur FM.

Que pensez-vous de cette grande fête du Nouvel An ?

