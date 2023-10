Le bureau vide du président aggrave le conflit entre la Chambre et le Sénat

La Chambre, plongée dans le chaos et sans président, menace de contrecarrer une multitude d’efforts législatifs bipartites à travers le Capitole – et les sénateurs en ont vraiment assez.

Oubliez les attentes du début de cette année concernant la réalisation de réformes politiques, même modestes, ou l’adoption de projets de loi de dépenses selon ce qu’on appelle « l’ordre régulier ». Les sénateurs s’estimeront chanceux de sortir de l’année civile sans catastrophe. Parmi les possibilités : un arrêt et un écrasement des délais dépassés en raison de l’expiration de la législation relative au droit de l’aviation, à l’autorité de surveillance et à l’assurance contre les inondations.

Le meilleur des cas serait peut-être de passer d’une crise à l’autre jusqu’à l’élection présidentielle.

« Il est difficile d’adopter une loi et de l’envoyer au président lorsqu’une Chambre n’est pas en mesure de fonctionner », a déclaré le sénateur John Cornyn (Républicain du Texas) à propos du pronostic pour les mois à venir, l’un des nombreux sénateurs interrogés qui ont sous-entendu le calendrier législatif. a l’air sombre.

L’un des favoris pour le poste de président de la Chambre, Jim Jordan de l’Ohio, n’a même pas soutenu le projet de loi de dépenses provisoire qui a évité une fermeture. Et il s’oppose à une nouvelle aide à l’Ukraine – les deux plus grandes priorités parmi les démocrates du Sénat et au moins la moitié des républicains du Sénat.

De plus, sans orateur ni candidat clair disposant des voix nécessaires pour conclure rapidement une élection, personne n’est actuellement habilité à négocier avec le leader de la majorité sénatoriale Chuck Schumer et la Maison Blanche au nom du seul levier du pouvoir fédéral contrôlé par les Républicains. gouvernement.

« Seulement un nouvel orateur [can negotiate], s’ils sont prêts à le faire », a fait écho au sénateur Kevin Cramer (RN.D.), un ancien membre de la Chambre. « Quelqu’un doit faire face à la réalité. »

Les défis du Sénat pour les prochains mois sont difficiles à concilier avec l’état désordonné de la majorité républicaine de la Chambre. Le droit de l’aviation, l’autorité de surveillance et l’assurance contre les inondations expireront tous plus tard cette année. Sans parler des modestes priorités politiques du Sénat autour desquelles les gangs bipartites se rassemblent.

Plus urgent encore, l’Ukraine a désespérément besoin de plus d’argent, même si un programme d’aide important semble de plus en plus difficile. Associer la sécurité des frontières à cet argent pourrait s’avérer séduisant pour le Parti Républicain, mais un grand accord sur une question politique controversée avec une faible majorité à la Chambre est tout le contraire d’un jeu d’enfant.

Et quelques jours seulement après l’adoption d’un projet de loi de financement provisoire, tout le monde parie déjà sur les chances d’une fermeture dans à peine plus d’un mois.

« Ce n’est certainement pas une amélioration des chances », a déclaré le sénateur John Hickenlooper (Démocrate du Colorado).

Sans personne pour diriger le spectacle à la Chambre, les progrès vers la date de fermeture du 17 novembre sont essentiellement gelés. La Chambre est le problème majeur, mais pas le seul : le Sénat est actuellement en vacances jusqu’à la mi-octobre et s’efforce toujours d’adopter un programme de dépenses de trois projets de loi. Ce retard a rendu d’autant plus difficile de paraître plus fonctionnel que la Chambre – ce qui est une barre basse à franchir.

Les deux chambres avancent péniblement avec leurs propres plans de dépenses, mais le meilleur des cas pourrait être de repousser la lutte contre la fermeture jusqu’à Noël. On peut affirmer sans se tromper qu’une série d’échéances à court terme parallèlement à une guerre en Europe n’est absolument pas propice à l’adoption d’une législation bipartite plus entrepreneuriale.

Au lieu de cela, le programme ambitieux de Schumer semble plus dur que jamais, y compris des projets de loi qui aborderaient les lois sur les banques de cannabis, la sécurité ferroviaire des passagers et l’intelligence artificielle, une priorité particulière pour lui. Aucun d’entre eux n’a encore été adopté par le Sénat, et il est difficile de voir comment certains pourraient passer par la déchiqueteuse à bois de la Chambre.

« C’est un groupe de politiciens là-bas qui incitent les gens à détester Washington », a déclaré le sénateur Sherrod Brown (Démocrate de l’Ohio), qui préside la commission sénatoriale des banques. Il a plusieurs projets de loi qu’il aimerait transformer en loi, principalement le projet de loi bipartisan sur la sécurité ferroviaire et la récupération des salaires des PDG mal agissants. Les priorités contournées n’aident pas Brown, qui est candidat à sa réélection dans un État rouge.

Tout ce désordre est suffisant pour déprimer les derniers négociateurs bipartites au Congrès. Le sénateur Mitt Romney (Républicain de l’Utah) prendra sa retraite à la fin de l’année prochaine, ayant suffisamment vu l’impasse pour savoir qu’elle est susceptible de se poursuivre, voire de s’aggraver, dans un avenir proche.

Un autre sénateur centriste indécis affirme que chaque spasme de désarroi lui pèse.

« Le péché politique, c’est de travailler avec l’autre camp », a déclaré le sénateur Joe Manchin (DW.Va.), qui prévoit de décider de son avenir politique d’ici la fin de l’année.

Il avait développé une relation amicale avec l’actuel ancien président Kevin McCarthy et a déclaré que le chaos à travers le Capitole « vous fait tout évaluer : où vous en êtes dans votre vie, ce que vous voulez que le reste de votre vie soit ».

Manchin craint que l’invasion de l’Ukraine par la Russie ne devienne une « bombe à retardement », obligeant à terme les États-Unis à s’engager encore davantage en Europe sans agir. Les partisans républicains et démocrates avertissent haut et fort que sans plus de soutien, la Russie pourrait entraîner les États-Unis dans un conflit direct si Moscou envahissait un allié de l’OTAN.

Cela pourrait-il empirer ? Peut être. McCarthy vient d’être expulsé de la présidence parce qu’il a donné son feu vert à un projet de loi de dépenses provisoire. Le représentant Ralph Norman (RS.C.) a déclaré que les conservateurs « allaient exploser » sur un autre projet de loi de dépenses à court terme, statuant comme d’habitude. Et tout cela pourrait ouvrir la voie à un projet de loi de dépenses massif « omnibus » – ce qui exaspèrerait les membres des deux chambres.

Dans le meilleur des cas, un président républicain émerge avec un certain capital politique à dépenser dans les négociations avec le Sénat.

« Quel que soit celui qu’ils éliront, j’espère qu’ils n’auront pas la même épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête », a déclaré le sénateur Ron Johnson (Républicain du Wisconsin).

Lorsque les sénateurs reviendront à Washington le 16 octobre, il ne restera qu’un mois de sprint avant le prochain combat contre la fermeture. Et le Congrès ne dispose pas de suffisamment de temps pour adopter tous ses projets de loi de dépenses annuels sans une coordination extraordinaire entre les chambres et une coopération au sein de la Chambre. Le premier était déjà inexistant pendant le mandat de McCarthy ; la situation difficile actuelle de la Chambre ne laisse présager aucune amélioration.

Cela crée probablement une nouvelle falaise de fermeture – et une course folle pour éviter de la franchir. De toute façon, le Sénat ne peut pas faire grand-chose pour le moment.

À part adopter les projets de loi de dépenses du Sénat et espérer le meilleur, « en vérité, je ne peux pas faire grand-chose d’autre », a déclaré le sénateur Jon Tester (Démocrate du Mont.).

Jennifer Scholtes a contribué à ce rapport.