Le bureau régional de l’éducation publie une vidéo de recrutement – ​​Shaw Local

Une nouvelle vidéo locale encourage les personnes passionnées à travailler dans les écoles à un moment où l’Illinois offre le taux de rémunération et de rétention le plus élevé de l’histoire de l’État.

Le Bureau régional de l’éducation 35 des comtés de La Salle, Marshall et Putnam a documenté les histoires de professionnels de l’enseignement de l’école secondaire Henry-Senachwine, de l’école intermédiaire centrale et de l’école primaire Wallace à Ottawa, de l’école intermédiaire Parkside au Pérou et de l’école secondaire Seneca. Les professionnels interrogés démontrent que l’enseignement est une passion qui permet aux travailleurs d’avoir un impact positif sur la vie des enfants.

L’Illinois adopte une approche proactive pour lutter contre la pénurie d’enseignants avec le Teacher Pipeline Grant Program, allouant 210 millions de dollars au cours des trois prochaines années. Cette initiative vise à attirer et retenir de nouveaux enseignants.

« Tout le monde cherche de bons candidats, mais l’enseignement est différent, c’est une passion, il s’agit de travailler avec des enfants et de ressentir quelque chose de spécial à la fin de la journée », a déclaré Christopher Dvorak, surintendant régional des écoles du RE 35. « Vous avez accompli quelque chose. Vous avez aidé à changer une vie.

Pour visionner la vidéo, rendez-vous sur https://www.youtube.com/watch?v=qw_xeIPdo3c

Communiquez avec le RE 35 au 815 434-0780 pour toute question relative à la façon de devenir éducateur.