Le bureau régional de l’éducation du comté de McHenry déménage à McHenry – Shaw Local

Le bureau régional de l’éducation du comté de McHenry déménagera dans un nouvel emplacement dans la ville de McHenry le 14 décembre.

Le bureau régional de l’éducation déménagera du bâtiment administratif du comté de McHenry à Woodstock dans un bureau loué de 3 100 pieds carrés au 408 S. Route 31 à McHenry, a indiqué le comté dans un communiqué de presse.

La nouvelle installation plus grande permettra au bureau d’intégrer un laboratoire de test Pearson afin d’administrer les examens GED, les examens de licence d’enseignement de l’État et environ 200 autres examens de l’industrie, selon le communiqué.

Le Bureau régional de l’éducation est responsable de l’attribution de la certification des enseignants, de la vérification des antécédents, de l’application de l’absentéisme scolaire, de la formation professionnelle des éducateurs et des administrateurs, de l’administration des examens GED, de la conduite des inspections de sécurité dans les écoles et de l’audit des districts scolaires du comté pour la viabilité fiscale et le respect des exigences du programme d’études de l’État .

Les empreintes digitales pour la vérification des antécédents des employés de l’école ne seront pas disponibles les 12 ou 13 décembre, car le bureau achève le déménagement, selon le communiqué.

Le département des finances du comté emménagera dans l’espace de 2 000 pieds carrés du bâtiment administratif que le bureau régional de l’éducation quittera.