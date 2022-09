Le bureau régional de l’éducation du comté de Kane annonce un concours de photographie pour étudiants – Shaw Local

Le concours de photographie pour étudiants du bureau régional de l’éducation du comté de Kane 2022 est un concours de photographie de neuf semaines destiné aux élèves du secondaire du comté de Kane. Le concours se déroulera du 26 septembre au 21 novembre.

Selon un communiqué de presse, le concours est un effort de collaboration entre le ROE du comté de Kane et le partenariat Kane Excellence in Education pour reconnaître et célébrer le talent au sein des départements artistiques des lycées du comté de Kane. Les photos soumises seront examinées par le comité d’examen des photographies du ROE. Les 10 meilleures photos seront sélectionnées et publiées sur kaneroe.org et la page Facebook du RE.

Chaque semaine, les enseignants approuveront et soumettront les photos de leurs élèves dans leur dossier Google Drive respectif, fourni par le Kane ROE. Les soumissions sont dues le lundi ou le premier jour de l’école de chaque semaine à 15h30

Les participants intéressés doivent contacter le Kane ROE à hello@kaneroe.org pour avoir une configuration de dossier Google.

Calendrier et thème de soumission :

• 1 semaine : 26 septembre – Nature/Paysage

• Semaine 2 : 3 octobre – Architecture

• 3e semaine : 11 octobre (En raison des vacances du 10 octobre) – Plaisir d’automne

• Semaine 4, 17 octobre – Photographie de sport

• Semaine 5 : 24 octobre – Texture

• Semaine 6 : 31 octobre – Éditorial

• Semaine 7 : 7 nov. – Esprit d’école

• 8 semaine : 14 novembre – Vue à vol d’oiseau ou à vol d’oiseau

• 9 semaine : 21 novembre – Choix de l’artiste