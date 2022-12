Le bureau quitte Netflix UK en quelques semaines

L’un des incontournables de la sitcom de Netflix – The Office (États-Unis) – quittera le service au début de la nouvelle année.

Il s’agit d’une perte monumentale, car elle a toujours été l’une des émissions les plus populaires depuis son arrivée en 2021. Le dernier jour où les téléspectateurs britanniques de Netflix pourront regarder la série est 1 janvier 2023vous donnant quelques semaines pour vous gaver de certains de vos épisodes préférés sur Michael Scott et l’équipe de Dunder Mifflin.

De plus, le 31 décembre 2022 sera le dernier jour de diffusion de la série pour les pays suivants : Belgique, République tchèque, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Israël, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie , Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse et Turquie.

L’émission est supprimée en raison de la fin des accords de licence avec NBC Universal. Netflix US a déjà perdu The Office (US) au profit de Peacock après que sa société mère ait payé 500 millions de dollars pour un contrat de cinq ans selon The Hollywood Reporter. Cela montre à quel point The Office est précieux pour les plateformes de streaming.

Netflix a réussi à rebondir après la perte de ses abonnés plus tôt cette année avec la sortie de la quatrième saison de la saison Stranger Things, mais ce sera un coup dur pour la plate-forme au début de la nouvelle année.

Puis-je toujours diffuser The Office (US) au Royaume-Uni ?

The Office (US) ne sera pas sur Netflix, mais il est toujours disponible sur Amazon Prime Vidéo et le service de streaming Sky, Now.

À notre connaissance, l’émission restera sur les deux services.

Vous pouvez regarder Prime Video soit en vous inscrivant à un abonnement Amazon Prime complet, qui coûte 8,99 £ par mois ou 95 £ par an. Cela vous permet également la livraison le lendemain, l’accès aux ventes flash telles que Prime Day, les livres électroniques, la diffusion de musique et plus encore. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous pouvez empocher un Essai gratuit de 30 jours.

Alternativement, si vous souhaitez simplement diffuser des films et des émissions de télévision, vous pouvez opter pour un abonnement autonome pour Prime Video. C’est 4,49 £ par mois.

Pour regarder via Now, vous aurez besoin d’un abonnement au divertissement. Cela coûte généralement 9,99 £ par mois. Cependant, pour le moment, vous pouvez saisir ceci et un abonnement au cinéma pour seulement 12 £ par mois pendant six mois.

Les téléspectateurs américains peuvent regarder l’émission sur Peacock – vous pouvez en savoir plus dans notre guide pour regarder The Office (US) en Amérique.