Le bureau post-présidentiel de Trump se cache à la vue de tous

WEST PALM BEACH, Floride — Donald Trump aime mettre son nom sur tout — à l’exception de son bureau post-présidentiel financé par les contribuables, ici sur North Flagler Drive.

Le site Internet de Trump ne donne pas l’adresse, qui se trouve à environ 10 minutes en voiture de son club de Mar-a-Lago. La plaque signalétique sur le mur du couloir est vierge. Il n’y a aucun sceau, officiel ou non, sur la porte en verre dépoli. Et le nom de Trump – une marque que l’ancien président estime valoir des milliards de dollars – est introuvable.

C’est tellement secret que son porte-parole a affirmé qu’il n’en connaissait pas l’existence.

« Je n’ai jamais entendu parler d’un bureau de North Flagler », a déclaré le porte-parole, Steven Cheung, lorsque NBC News a posé des questions sur la suite mercredi.

Mais c’est ici, en face d’une suite de l’IRS avec une porte marquée « enquête criminelle » et un étage en dessous d’un avant-poste pour les services secrets de Trump. Trois sources ont confirmé l’emplacement du bureau.

Sous la loi sur les anciens présidents, l’Administration fédérale des services généraux finance les bureaux post-présidentiels, y compris l’argent pour le personnel. Il y a des raisons – notamment de sécurité – pour lesquelles certains ex-présidents choisissent de mettre moins en lumière leurs bureaux que ne l’a fait Bill Clinton lorsqu’il déménagé dans l’espace sur West 125th Street à Harlem il y a plus de deux décennies.

Ce qui ressort de cette suite, c’est qu’elle a joué un rôle peu remarqué dans les affaires de Trump alors qu’il prend la décision inhabituelle de chercher à revenir à la Maison Blanche après sa défaite de 2020.

Il aurait abrité des documents classifiés et, selon une personne proche du fonctionnement de Trump, il aurait été fouillé par une société privée sous la direction des avocats de Trump. Bien après cette inspection, les cartons des banquiers étaient toujours empilés contre le mur et au milieu de la pièce principale, selon deux sources proches du bureau.

« Des cartons partout », a déclaré l’une des sources. « L’état de ce bureau est généralement encombré. S’il n’y avait pas de boîtes et de poubelles, je penserais qu’il s’est passé quelque chose. »

Rien n’indique que Trump ait lui-même utilisé cette fonction. On ne sait pas exactement ce qu’il y a actuellement dans les boîtes, ni s’il sait ce qu’elles contiennent.

Bureau post-présidentiel de l’ancien président Donald Trump à West Palm Beach, en Floride. Le numéro de la suite a été masqué par NBC News. Actualités NBC

En juin, Trump a plaidé non coupable devant un tribunal fédéral de Miami pour avoir illégalement détenu et caché des documents classifiés après avoir quitté la Maison Blanche. Un porte-parole du procureur spécial Jack Smith a refusé de commenter ce que les procureurs savent du bureau et de son contenu.

En dehors de l’affaire des documents classifiés, le triple rôle unique de Trump en tant qu’ancien président, candidat et accusé soulève des questions quant à savoir si et comment ses collaborateurs maintiennent leur travail séparé.

Plusieurs collaborateurs de Trump salariés de son comité d’action politique Save America, de sa campagne présidentielle de 2024, ou des deux, ont travaillé au bureau post-présidentiel depuis son ouverture il y a deux ans, selon les dossiers financiers de la campagne et des personnes proches du bureau. Cheung n’a pas répondu à un courriel de suivi demandant des détails sur le bureau et ses opérations, notamment si les collaborateurs politiques de Trump qui y ont travaillé sont également payés par le gouvernement ou par une entité privée hors campagne.

Il est possible pour une personne de partager son temps entre une campagne et le travail gouvernemental, selon les experts en financement électoral. Par exemple, la plupart des employés du pouvoir exécutif – y compris les personnes nommées à des fins politiques – peuvent participer à certaines activités politiques partisanes en dehors du travail, à condition de ne pas utiliser les ressources gouvernementales. Et il se pourrait que les collaborateurs de Trump veillent à ne pas mélanger le travail politique avec les affaires officielles.

Mais il y a une interdiction stricte sur l’exercice de fonctions politiques pendant les heures du gouvernement – ​​ou dans un bâtiment ou une pièce occupée par le gouvernement. On ne sait pas exactement quelles mesures Trump prend pour assurer une séparation entre les activités officielles et les activités de campagne pour les collaborateurs qui sont sur sa liste de paie politique.

« La règle générale est que, même lorsque la double fonction est autorisée, et même lorsque cela s’effectue sans rémunération pour l’un ou les deux emplois, vous ne pouvez absolument pas diriger [political] travaillez dans votre bureau gouvernemental », a déclaré un ancien avocat de la Commission électorale fédérale qui a demandé à rester anonyme pour discuter de la situation Trump. « C’est assez proche d’une règle absolue. »

La plupart des anciens présidents n’ont pas besoin d’envisager de monter une défense juridique ni une campagne présidentielle puisque leurs assistants répondent à la correspondance des fans et des dignitaires.

«Donald Trump est le premier ex-président de notre époque à se déclarer réélu. Dans le même temps, ses comités politiques de collecte de fonds contribuent financièrement à sa défense juridique personnelle », a déclaré Michael Beschloss, historien présidentiel.

« Depuis les premiers mois difficiles et très critiqués de Nixon, les anciens présidents américains ont respecté des traditions et des pratiques assez strictes », a déclaré Beschloss. « De telles pratiques n’incluraient pas les responsables non gouvernementaux utilisant des bureaux et des services financés par les contribuables américains pour mener la campagne d’un ex-président ou pour travailler sur sa défense juridique privée, si l’une ou l’autre de ces choses se produisait. »

Paie politique

Lorsqu’un Trump surpris de faire ses valises a quitté la Maison Blanche en janvier 2020, ses collaborateurs se sont précipités pour récupérer les objets qu’il voulait emporter avec lui et les expédier à plusieurs endroits, notamment à Mar-a-Lago et dans un bureau de transition temporaire à la banlieue de Washington.

Vers la fin du processus de transition de six mois, les collaborateurs de Trump ont travaillé avec la GSA pour déplacer le bureau de la banlieue de Washington à West Palm Beach. Kathy Geisler, la personne-ressource de la GSA pour la transition, noté dans un e-mail aux collaborateurs de Trump que l’agence ne paierait que pour un seul emplacement, ce qui signifie que le « bureau de correspondance » devait se trouver soit dans une suite de West Palm Beach, soit à Mar-a-Lago, pas les deux.

« Si le bureau de l’ancien président détermine que le bureau de correspondance de West Palm Beach sera le seul bureau fourni et meublé par GSA, les meubles et autres articles de Mar-a-lago devront être déplacés. [from] l’emplacement existant vers le nouvel emplacement », a écrit Geisler à l’équipe de Trump en juin 2021.

Le bureau de North Flagler Drive semble être le dernier emplacement de ce « bureau de correspondance », également connu sous le nom de bureau de l’ancien président. Trump, qui continue de prétendre à tort qu’il a remporté les élections de 2020, ne se présente pas comme un « ancien » président et son équipe évite également généralement cette interprétation.

Plusieurs de ses collaborateurs, qui travaillaient tous dans des rôles opérationnels ou de correspondance à la Maison Blanche, ont été vus au bureau de North Flagler Drive depuis son ouverture fin 2021, selon deux des personnes proches du bureau. L’ensemble comprend Beau Harrison, Molly Michael et Desiree Thompson, ont indiqué ces personnes.

Michael, qui ne travaille plus pour Trump, était à la solde de son comité d’action politique Save America de juillet 2021 à septembre 2022, le mois après que le FBI a effectué une descente à Mar-a-Lago à la recherche de documents classifiés. L’avocat de Michael n’a pas répondu aux questions sur le travail qu’elle a effectué pour Trump au bureau de North Flagler Drive.

Harrison était parfois payé par Save America – pour du travail anticipé, une prime de fin d’année, un salaire de base et le remboursement des frais de déplacement et de bureau – selon les informations financières fédérales du PAC. Le dernier paiement a eu lieu le 15 août 2022, une semaine après le raid sur Mar-a-Lago. Harrison n’a pas répondu à un message texte de NBC.

Cheung, le porte-parole de Trump, a confirmé mercredi que Thompson travaillait toujours pour Trump. Elle reste sur la liste de paie de Save America, gagnant environ 120 000 dollars par an, selon le dossier le plus récent du PAC. Jointe brièvement par téléphone vendredi, Thompson a poliment déclaré qu’elle devait « renvoyer » des questions sur le bureau. Elle n’a pas rappelé.

Matériel classifié

Lorsque le FBI a perquisitionné Mar-a-Lago le 8 août 2022, une boîte contenant les programmes de Trump à la Maison Blanche, dont certains avec des marques classifiées, a été assis dans un bureau de West Palm Beach sans inspectiona rapporté The Guardian plus tôt cette année.

Selon le journal, une assistante subalterne connue sous le surnom de ROTUS – réceptionniste des États-Unis – avait déplacé la boîte d’un espace de travail de Mar-a-Lago vers un bureau loué par le gouvernement à West Palm Beach lorsqu’elle a été transférée au bureau de 2022. Elle a ensuite été ramenée à Mar-a-Lago, avec les horaires, et elle les avait également numérisés sur un ordinateur portable, rapporte le journal, citant deux sources proches du dossier.

ROTUS est un surnom utilisé par Chamberlain Harrisqui détenait le titre informel à la fin de l’administration Trump. Une des personnes proches du bureau a confirmé qu’elle y avait travaillé un certain temps. Harris n’a pas répondu à un message texte ou à un message LinkedIn sollicitant des commentaires sur son travail au bureau de North Flagler Drive et lui demandant si elle avait déplacé la boîte d’horaires à Mar-a-Lago.

Harris est sur la liste de paie de Save America depuis juillet 2021 et sur la liste de réélection de Trump depuis décembre 2022, selon les dossiers de financement de la campagne. Ensemble, les comités politiques affiliés à Trump lui ont versé 163 000 dollars, remboursements de voyage compris, de juillet 2021 au 30 juin 2023, dernière date pour laquelle les dossiers de financement de campagne sont disponibles.

Fin 2022, les enquêteurs fédéraux ont pressé les avocats de Trump de restituer tout document classifié restant en possession de l’ancien président. Cela a incité son équipe juridique à embaucher une société privée pour effectuer des recherches à plusieurs endroits, y compris au bureau de North Flagler Drive, selon une personne proche des enquêtes.

La personne a déclaré qu’aucun autre document classifié n’avait été découvert par l’équipe privée. Rien n’indique que le FBI ait jamais fouillé les locaux à la recherche de documents classifiés ou d’autres éléments appartenant au gouvernement en vertu de la loi sur les archives présidentielles.

Le FBI et la GSA n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.