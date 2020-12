QUI A PRIS LA DÉCISION D’ENGAGER LA SÉCURITÉ PRIVÉE?

« Je suis convaincu que, bien que les preuves n’aient pas identifié une seule personne qui a décidé d’engager la sécurité privée dans le programme, il y avait clairement des personnes qui ont influencé ce résultat, ce qui était la position adoptée lors de la réunion du CSC à 16h30 l’après-midi du 27 mars 2020. Je suis convaincu que le premier d’entre eux était (l’ancien haut fonctionnaire de Victoria) M. (Chris) Eccles. Le second était (l’ancien commissaire en chef de la police) M. (Graham) Ashton.

Bien qu’aucune demande n’ait été faite à la police de Victoria pour fournir le « premier niveau » du modèle d’application de la quarantaine dans les hôtels, le commissaire en chef de la police de l’époque a été consulté et a exprimé sa préférence pour que la sécurité privée remplisse ce rôle et que la police de Victoria fournisse le « soutien ‘pour ce modèle. Cette position, exprimée par le haut représentant de la police présent à la réunion du CSC cet après-midi, était clairement convaincante pour les participants à la réunion.

LA POLICE DE VICTORIA OU L’ARMÉE A-T-ELLE ÉTÉ CONSIDÉRÉE?

« À aucun moment, le 27 mars 2020, il n’a semblé que les mérites respectifs de la sécurité privée par rapport à la police par rapport au personnel de l’ADF dans ce rôle de premier niveau aient été pris en compte. Au lieu de cela, une mention précoce de la sécurité privée plutôt que de la police est devenue une position bien établie, adoptée par acquiescement lors de la réunion du CSC.

LE PREMIER MINISTRE OU LES MINISTRES ONT-ILS ÉTÉ IMPLIQUÉS DANS LA DÉCISION?

«La décision d’engager la sécurité privée n’était pas une décision prise au niveau ministériel. L’application de la quarantaine était un élément crucial du programme que le premier ministre (Daniel Andrews) avait engagé Victoria à adopter, mais ni lui ni ses ministres n’avaient joué un rôle actif dans la décision ni la surveillance de la décision sur la manière dont cette application serait réalisée.

QUEL DÉPARTEMENT ÉTAIT EN CHARGE?

« Au détriment du fonctionnement du programme de quarantaine hôtelière, le DHHS n’a pas accepté ce rôle ou cette responsabilité d’être le seul chef de file pendant le déroulement du programme ou, même après réflexion, lors de cette enquête. Cela a laissé le programme de quarantaine des hôtels sans qu’une agence gouvernementale prenne le leadership et le contrôle et la responsabilité globale nécessaire pour exécuter un programme complexe et à haut risque.

QUEL ÉTAIT LE RÔLE DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE?

« Le rôle joué par la sécurité privée était mal défini depuis le début et était, en fin de compte, un rôle inadapté, sans un suivi étroit et une formation approfondie et continue, à la cohorte de gardes qui était engagée. Le rôle des agents de sécurité a changé au fil du temps … les rôles élargis ont augmenté le risque que les agents de sécurité soient infectés par contact avec des invités potentiellement infectés et par contact avec des surfaces potentiellement contaminées.

Source: Australian Associated Press