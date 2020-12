A cause de la pandémie, j’ai le bureau de Vincent Canby. Des millions de mots spirituels ont dû résonner du bout de ses doigts là où je suis maintenant affalé, bloqué et pour la plupart improductif, sans échéances pour me conduire.

Au cours d’une carrière de 35 ans au New York Times qui s’est terminée en 2000, M. Canby a écrit des milliers de critiques et de profils, ainsi que des romans et des pièces de théâtre pendant son temps libre. Il suffit de regarder l’adjectif dans le titre de sa nécrologie du Times, publiée il y a 20 ans: «Vincent Canby, critique prolifique de cinéma et de théâtre pour The Times, est mort à 76 ans». Sa signature est même apparue près de trois ans après sa mort, une nécrologie avancée de 3212 mots de Bob Hope, le dépeignant comme «un sage qui parle vite, un fanfaron tremblant, un talon attrayant avec un regard inoffensif et une ligne unique prête.

C’est beaucoup à vivre. Son bureau pourrait-il m’aider à redresser ma colonne vertébrale, me remettre dans le jeu?

Mon ami Ridgely Trufant, dont la mère était la cousine germaine de M. Canby, a hérité de sa succession, y compris son bureau personnel: six pieds de long, couleur chocolat avec des jambes de gargouille et des pieds musclés et griffus. Une balustrade en bois ornée de rosaces ciselées soutient la structure, donc on l’appelle en fait une table à chevalets, me dit Google.