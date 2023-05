Le bureau du trésorier du comté de McHenry renonce aux frais pour payer les taxes foncières en ligne – Shaw Local

Le bureau du trésorier du comté de McHenry supprime les frais pour les personnes qui souhaitent payer leurs impôts fonciers en ligne par chèque électronique.

Selon un communiqué de presse, ceux qui paient via E-Check, via le portail sur le site Web du bureau du trésorier ou par téléphone, n’auront pas à payer de frais pour leurs taxes foncières 2022, qui sont dues le 12 juin pour le premier versement et le 12 septembre pour le deuxième tranche. Au cours des années passées, ceux qui payaient par voie électronique encouraient des frais d’utilisation.

Pour payer les taxes foncières par voie électronique via E-Check, visitez trésorier.mchenrycountyil.gov, cliquez sur « Rechercher/Payer votre facture de taxes » et cliquez sur « Payer les taxes » pour commencer le processus. Pour payer par téléphone, appelez le 877-690-3729 et entrez le code de juridiction 2301 à l’invite. Lorsque vous payez via E-Check, notez le code de confirmation de paiement pour vos dossiers.

Les taxes foncières peuvent également être payées par la poste (n’envoyez pas d’argent liquide) en vous rendant au bureau du trésorier pendant les heures normales d’ouverture ou dans de nombreuses banques locales participantes. Cliquez ici pour une liste des options de paiement et des exigences. Si vous payez en personne, apportez une copie ou un duplicata de votre compte de taxes.

Pour plus d’informations, appelez le bureau du trésorier au 815-334-4260 ou envoyez un e-mail à [email protected].