19 août — Les enquêteurs tentaient toujours lundi d’identifier un suspect dans le meurtre, dimanche après-midi, d’un homme retrouvé avec deux blessures par balle sur une route dans une communauté du nord du comté de Santa Fe.

Les agents du shérif du comté de Santa Fe ont été dépêchés à 14h30 sur un lieu de Cuartelez où des passants avaient trouvé Marcelino Herrera Jr., 41 ans, sur la NM 76, a déclaré Denise Womack-Avila, porte-parole du bureau du shérif. Les personnes qui ont trouvé Herrera lui ont porté secours en appelant à l’aide, a-t-elle dit, mais Herrera est décédé des suites de ses blessures.

Personne d’autre n’a été blessé dans l’incident, a-t-elle ajouté.

Le bureau du shérif du comté de Santa Fe a déclaré dans un communiqué de presse que Herrera était originaire de Belen.

Sa sœur, Esther Herrera, a déclaré lundi dans une interview qu’il était père de trois enfants – deux fils et une fille – et qu’il était originaire du nord du Nouveau-Mexique. Son frère est né dans la communauté rurale de Coyote, dans le comté de Rio Arriba, et a grandi à Española, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il avait déménagé il y a des années – d’abord dans le Wyoming, puis en Californie – avant de revenir dans la région il y a environ un mois.

« C’est un incident tragique », a déclaré Esther Herrera. « C’est horrible, déchirant pour tous les membres de notre famille. »

La fusillade a eu lieu près de l’intersection de la NM 76 et de Eh Ski Vel Lane, dans la petite communauté de Cuartelez, située entre Santa Cruz et Chimayó, a déclaré Womack-Avila.

Lundi soir, aucune charge n’avait été retenue contre les auteurs de ce meurtre. Selon Womack-Avila, les enquêteurs n’ont identifié aucun suspect ni déterminé les motifs présumés de la fusillade.

Elle a refusé de répondre à certaines questions sur l’incident et n’a fourni aucun détail ni aucune information supplémentaire sur la recherche d’un suspect.

Esther Herrera a déclaré qu’elle et son frère avaient deux autres frères et sœurs dans la région d’Española, et que Marcelino Herrera était en contact avec eux depuis son retour dans la région. Il avait également des liens avec Santa Cruz, une communauté à l’ouest du site où les policiers ont récupéré son corps, a-t-elle déclaré.

Son frère a mis de l’ordre dans sa vie ces dernières années après quelques années mouvementées dans sa jeunesse, a-t-elle dit.

« Il a eu une vie difficile quand il était plus jeune », a déclaré Esther Herrera, mais il a déménagé dans le Wyoming « pour se construire une vie meilleure ». Il avait vécu loin d’Española pendant au moins 10 ans avant son récent retour.

Elle a déclaré que son frère était « un ancien toxicomane » qui était sobre depuis environ 13 ans.

Une base de données judiciaire du Nouveau-Mexique montre que Marcelino Herrera avait fait face à une poignée de chefs d’accusation de crime, y compris des accusations de drogue, mais il n’avait fait face à aucune nouvelle accusation criminelle dans l’État depuis plus de 12 ans.

Au cours des dernières années, il gagnait un salaire décent en installant des lignes de câbles à fibre optique alors qu’il vivait à Lake Elsinore, en Californie, a déclaré sa sœur.

« Il était un bon père pour ses enfants », a-t-elle déclaré.

Dans un message publié sur Facebook dimanche soir, accompagné d’une photo de son frère, Esther Herrera a écrit : « Cela me rend triste que tu sois parti et tout ce que je peux faire, c’est prier. Jusqu’à ce que nous nous rencontrions à nouveau charnellement… »