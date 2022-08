Le bureau du shérif présente le nouvel adjoint canin pour lutter contre la traite des êtres humains et l’exploitation des enfants – Shaw Local

WAUKEGAN – Le bureau du shérif du comté de Lake a annoncé l’ajout d’un nouvel adjoint K-9, Tera.

K-9 Tera est un labrador retriever d’un an et demi. Elle sera la toute nouvelle ressource du bureau chargée d’enquêter sur les cas d’exploitation d’enfants et de traite de personnes.

K-9 Tera est une détection de stockage électronique K-9. Elle est spécialement formée pour localiser des objets avec un périphérique de stockage interne, notamment des téléphones portables, des tablettes, des ordinateurs, des clés USB, des cartes SD et de nombreux autres objets électroniques.

Lors d’enquêtes sur des cas d’exploitation d’enfants et de traite des êtres humains, il n’est pas rare que le suspect cache des images et des vidéos sur des appareils électroniques, puis cache ces appareils dans un bâtiment ou une maison. Lorsque des mandats de perquisition sont effectués, K-9 Tera pourra se déplacer de pièce en pièce et localiser tout appareil électronique caché.

K-9 Tera a été formé par Jordan Detective K9 à McCordsville, Indiana. K-9 Tera a été donné au bureau du shérif du comté de Lake par Operation Underground Railroad, une organisation à but non lucratif dont la mission est de mettre fin à la traite des êtres humains et à l’exploitation des enfants. L’opération Underground Railroad a couvert tous les frais de nourriture, de soins médicaux, de logement et de formation de Tera.

K-9 Tera a été associé au détective Corey Kemp du shérif du comté de Lake, spécialisé dans les affaires impliquant des crimes sur Internet contre des enfants, la traite des êtres humains et des crimes financiers sur Internet. Le détective Kemp et K-9 Tera ont récemment terminé leur formation initiale et forment maintenant une équipe K-9 certifiée. Les deux travailleront non seulement sur les affaires du bureau du shérif, mais aideront également les services de police municipaux à la demande.

“Nous sommes très reconnaissants du généreux don de K-9 Tera”, a déclaré le shérif John Idleburg. « Elle sera un atout majeur dans notre lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation des enfants. Je sais que K-9 Tera fera de grandes choses pour le comté de Lake, tout comme ses sept collègues du bureau du shérif K-9 et leurs gestionnaires l’ont fait au fil des ans.

K-9 Tera rejoint les K-9 du shérif du comté de Lake, Axel, Boomer, Danno, Dax, Duke, Echo et Ryker.