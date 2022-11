Le bureau du shérif participera à l’application de la circulation de Thanksgiving – Shaw Local

WAUKEGAN – Alors que des millions d’automobilistes prennent la route pour célébrer Thanksgiving, les forces de l’ordre de l’Illinois travailleront 24 heures sur 24 pour s’assurer que les vacanciers sont bouclés et conduisent en toute sécurité.

Le bureau du shérif du comté de Lake se joint au département des transports de l’Illinois et à la police de l’État de l’Illinois pour rappeler aux automobilistes de conduire sobrement et de boucler leur ceinture.

L’objectif de l’effort de haute visibilité est de réduire les accidents de véhicules à moteur et les blessures et les décès qui en résultent. L’utilisation correcte de la ceinture de sécurité est le moyen le plus efficace de protéger les occupants du véhicule. Selon l’IDOT, le taux d’utilisation de la ceinture de sécurité dans tout l’État est de 93 %.

Des patrouilles accrues et des zones d’application des ceintures de sécurité seront observées dans tout le comté de Lake et l’État jusqu’au 28 novembre.

Si vous célébrez avec de l’alcool ou d’autres substances nocives, n’oubliez pas :

• Prévoyez un retour sobre à la maison avant de sortir.

• Si vous avez bu ou consommé de la marijuana ou d’autres drogues, appelez un taxi, prenez les transports en commun ou appelez un membre de votre famille pour vous ramener à la maison en toute sécurité.

• Utilisez votre service de covoiturage préféré, comme Uber ou Lyft, ou utilisez les transports en commun.

• Si vous voyez un conducteur aux facultés affaiblies, arrêtez-vous prudemment et appelez le 911.

• Assurez-vous que tout le monde dans votre véhicule porte sa ceinture de sécurité. C’est la meilleure défense contre un conducteur aux facultés affaiblies.

L’effort d’application de Thanksgiving est rendu possible par les fonds fédéraux de sécurité routière administrés par le ministère des Transports de l’Illinois.