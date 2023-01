Le bureau du shérif du comté de McHenry met en garde contre les routes glacées et dangereuses – Shaw Local

Le bureau du shérif du comté de McHenry a mis en garde contre les routes «verglacées et dangereuses» dans une alerte vendredi matin, conseillant aux conducteurs de faire preuve de prudence lorsqu’ils voyagent.

Le bureau du shérif a répondu à 11 accidents et à un automobiliste pour une voiture dans un fossé entre 5 h 58 et environ 8 heures ce matin, a déclaré la porte-parole Emily Matusek. La majorité des accidents se sont concentrés dans la partie nord du comté et à l’ouest de Woodstock.

Aucune blessure majeure n’a été signalée pour aucun des accidents, a déclaré Matusek.

Le comté de McHenry ne fait l’objet d’aucun avis météo avec des températures vers 8 h 30 atteignant 31 degrés à Crystal Lake, selon le National Weather Service.