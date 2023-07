Le bureau du shérif du comté de McHenry effectue les détails de la circulation selon la loi de Scott – Shaw Local

Le 10 juillet, l’unité de la circulation du bureau du shérif du comté de McHenry a effectué un contrôle de la circulation selon la loi de Scott. Les efforts ont été concentrés sur diverses routes du comté, garantissant que les automobilistes suivaient la loi de Scott.

La loi de Scott stipule qu’à l’approche de tout véhicule à l’arrêt avec des feux d’urgence clignotants, y compris les camions et les voitures commerciales, tous les véhicules qui s’approchent doivent ralentir, changer de voie si possible et procéder avec prudence.

Au total, l’unité de trafic a émis 49 contraventions et neuf avertissements de trafic avec les faits saillants suivants :

24 violations de la loi de Scott

Une citation pour excès de vitesse pour un délit

Une citation de violation de dispositif de retenue pour enfant

Une violation de classification de licence

Deux violations de communication électronique

20 citations pour diverses infractions au code de la route

Neuf avertissements pour diverses infractions au code de la route

La loi de Scott vise à protéger les secouristes sur le bord de la route, et les détails de la circulation sont effectués tout au long de l’année pour aider à sensibiliser à la sécurité des premiers intervenants en bordure de route.