Le bureau du shérif du comté de McHenry accepte les candidatures d’agent correctionnel – Shaw Local

Le bureau du shérif du comté de McHenry accepte actuellement les candidatures pour le poste d’agent correctionnel.

Le test d’agilité physique et l’examen écrit auront lieu de 8 h à 12 h 30 le 8 octobre. Les candidatures et tous les documents requis doivent être reçus avant 16 h le 3 octobre.

Des informations supplémentaires peuvent être trouvées à bit.ly/McHenryCountySheriffJobs. Les normes de test sont disponibles sur bit.ly/SheriffTestStandards.

Pour être admissibles, les candidats doivent être âgés d’au moins 21 ans au moment de l’embauche, détenir un diplôme d’études secondaires ou GED, être citoyen américain, posséder un permis de conduire valide, posséder ou être en mesure d’obtenir une carte d’identification de propriétaire d’arme à feu lors de l’embauche et vivre dans le comté de McHenry, tous les comtés limitrophes de l’Illinois ou les comtés de Kenosha et Walworth dans le Wisconsin dans l’année suivant l’embauche.

Aucune expérience préalable n’est requise, selon un communiqué de presse. Une formation est dispensée à l’embauche.

Le salaire de départ est de 56 966 $ par année. Les employés bénéficient également de congés payés, de congés payés, d’augmentations annuelles et de congés de maladie après un an de probation. Une assurance médicale, dentaire et vie est offerte par le comté pour l’employé et les personnes à sa charge. Les avantages sont sujets à changement, en fonction de la convention collective du syndicat.

Les candidats doivent soumettre leur candidature et tous les documents requis en ligne à www.mchenrysheriff.org/join-us/employment-application avant 16 h le 3 octobre.