Le bureau du shérif du comté de Livingston cherche un duo pour un interrogatoire après la fusillade de South Streator, dit qu’ils pourraient être armés – Shaw Local

Le bureau du shérif du comté de Livingston a déclaré qu’une femme de 27 ans et un homme de 24 ans étaient recherchés pour interrogatoire à la suite d’une fusillade survenue samedi au 1427 S. Cleveland Ave. à South Streator.

La police a déclaré qu’Alyssa K. Shelton, 27 ans, et Timothy M. Wheaton, 24 ans, avaient été vus pour la dernière fois en train de quitter les lieux dans un violet avec des accents vert fluo 2018 Jeep Wrangler portant l’immatriculation de l’Illinois AKAYY7.

S’il est localisé, la police a dit d’appeler le 911 et de ne pas approcher le duo, car ils pourraient être armés et dangereux. À l’heure actuelle, cependant, la police ne pense plus qu’elle constitue une menace pour le public et considère la fusillade comme un incident isolé.