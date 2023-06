Le bureau du shérif du comté de Lee lance la campagne de sécurité du jour de l’indépendance – Shaw Local

DIXON – Le bureau du shérif du comté de Lee aura « intensifié » l’application de la loi sur la circulation le 4 juillet en mettant l’accent sur les conducteurs aux facultés affaiblies et non bouclés, ont déclaré des responsables dans un communiqué de presse.

La campagne de sécurité commence vendredi et se déroule jusqu’aux petites heures du matin du 5 juillet pour englober trois week-ends d’été avant et après le Jour de l’Indépendance.

Le département du shérif rejoindra la police de l’État de l’Illinois et plus de 200 services de police et de shérif locaux pour l’effort d’application accru à l’échelle de l’État.

Le département propose ces conseils pour vous aider à passer des vacances heureuses et en toute sécurité :

Désignez un conducteur sobre et remettez-lui vos clés avant de sortir.

Ne laissez pas vos amis ou les membres de votre famille conduire sous l’influence.

Si vous êtes ivre ou affaibli par la marijuana ou d’autres drogues, appelez un taxi ou un ami sobre ou un membre de la famille pour rentrer chez vous en toute sécurité.

Signalez rapidement les conducteurs en état d’ébriété aux forces de l’ordre en vous arrêtant et en composant le 911.

Assurez-vous que tout le monde dans votre véhicule porte sa ceinture de sécurité.

« Les programmes « Conduisez sobre ou faites-vous arrêter », « Conduisez haut, obtenez un DUI » et « Cliquez dessus ou achetez un billet » sont rendus possibles grâce aux fonds fédéraux de sécurité routière administrés par le ministère des Transports de l’Illinois. La période d’application s’exécute en même temps qu’une campagne médiatique, selon le communiqué.