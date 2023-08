Le bureau du shérif du comté de Kendall embauche quatre patrouilleurs adjoints – Shaw Local

Le bureau du shérif du comté de Kendall a embauché quatre adjoints pour pourvoir les postes vacants dans la division de patrouille.

Efren Casas, Jr., Robert Chavez, Brian Evans et David Friedman ont prêté serment le 23 août devant le shérif Dwight Baird.

Les nouveaux adjoints débuteront l’Académie de formation de base de la police le 28 août. Une fois l’académie terminée, ils seront jumelés à des agents de formation sur le terrain expérimentés pour un programme intensif de formation sur le terrain de 16 semaines, a indiqué le bureau du shérif dans un communiqué.

Casas a étudié à la Pennsylvania State University où il a obtenu une licence en droit et société. Il a servi dans le Corps des Marines des États-Unis pendant 20 ans et a travaillé comme enseignant dans le système scolaire public de Chicago pendant trois ans avant d’être embauché par le bureau du shérif.

Chavez a travaillé chez Proell, Inc. pendant 10 ans et s’est porté volontaire comme adjoint adjoint au bureau du shérif.

Evans a étudié à l’Université Lewis et a obtenu un diplôme en aviation et en gestion des vols. Il a travaillé comme pilote professionnel et instructeur de vol avant de travailler chez Weathertech pendant 22 ans. Il s’est également porté volontaire comme adjoint auxiliaire au bureau du shérif avant d’être embauché.

Friedman a travaillé chez Revv Aviation en tant que mécanicien aéronautique et a servi pendant trois ans dans les forces de défense israéliennes avant d’être embauché par le bureau du shérif.