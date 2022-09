Le bureau du shérif du comté de Kendall a embauché cinq nouveaux adjoints pour pourvoir les postes vacants dans la division des patrouilles.

Philip Lynch, Christopher Limberg, Bart Kozlowski, Joe Fernandez et Matt Heck ont ​​​​été assermentés le 8 septembre par le sous-shérif Bobby Richardson.

Les nouveaux adjoints ont commencé l’Académie de formation de base de la police le 12 septembre. À la fin de l’académie, ils seront jumelés à des agents de formation sur le terrain expérimentés pour un programme de formation sur le terrain rigoureux de 14 semaines, a indiqué le bureau du shérif dans un communiqué.

Les adjoints Lynch, Limberg et Kozlowski ont travaillé comme adjoints correctionnels au bureau du shérif du comté de Kendall. L’adjoint Fernandez a étudié le cinéma et les études culturelles à l’Université de Stony Brook et a travaillé dans le domaine du journalisme pendant plus de 15 ans en tant qu’écrivain et rédacteur en chef avant d’être embauché par le bureau du shérif. Il détient également une ceinture noire et enseigne le Jiu Jitsu Brésilien.

L’adjoint Heck a étudié à l’Université Mckendree et à l’Université Olivet Nazarene où il a obtenu une maîtrise et a travaillé dans le domaine de l’éducation pendant plus de 15 ans et a été entraîneur pour les équipes de lutte et de softball avant d’être embauché par le bureau du shérif.