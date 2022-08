Le bureau du shérif du comté de Kendall annonce l’employé du quartier – Shaw Local

Le bureau du shérif du comté de Kendall a récemment annoncé que l’adjointe de patrouille Jacquelyn Mielke a été nommée employée du deuxième trimestre. Un superviseur de la Division de la patrouille l’a nommée pour sa performance exemplaire.

Mielke est adjointe de patrouille au bureau du shérif depuis mars 2019. Depuis qu’elle a rejoint le bureau du shérif, elle a fourni un service exemplaire au bureau du shérif et à la communauté. Mielke a récemment terminé l’école d’officier de formation sur le terrain (FTO) et travaille maintenant avec de nouveaux adjoints pour les aider à devenir des membres productifs et sûrs de l’équipe du comté de Kendall.

Elle a participé au sauvetage d’un individu d’un étang, aidant à retirer l’individu de l’eau en toute sécurité. Elle a été impliquée dans plusieurs appels de service où elle a utilisé sa capacité à désamorcer des situations tendues qui auraient pu conduire à des interactions potentiellement dangereuses pour toutes les personnes impliquées. Mielke a été un excellent modèle et un leader dans son quart de travail et s’est avérée être un grand avantage non seulement pour l’agence mais aussi pour les citoyens du comté de Kendall.

Le programme de reconnaissance des employés de KCSO vise à reconnaître les employés pour l’excellent travail qu’ils accomplissent. Ce programme permet d’identifier les employés qui méritent une reconnaissance particulière lorsque leurs fonctions sont exécutées de manière exemplaire. Les citoyens peuvent également être reconnus dans le cadre de ce programme pour un acte qui mérite d’être reconnu.

Pour proposer la candidature d’un employé ou d’un citoyen à un prix, soumettez une candidature sur la page Web du KCSO, co.kendall.il.us/shérifou appelez le bureau du shérif au 630-553-7500 pour plus d’informations.